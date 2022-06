Anabel Pantoja está viviendo en ‘Supervivientes‘ una nueva historia de amor con Yulen Pereira, con el que ha llegado a protagonizar su noche más tórrida. A lo largo de estas semanas, los dos concursantes han imaginado cómo sería el encuentro entre la sobrina de Isabel Pantoja y la madre del deportista. Ha sido este domingo en ‘Conexión Honduras’ cuando se ha producido. Ambas se han fundido en un cálido abrazo, se han dedicado unas sentidas palabras, aunque en el plató del programa se ha vivido de una forma diferente.

Anabel Pantoja se ha mostrado feliz por poder conocer por fin a Arelys, la madre de su querido Yulen. La joven ha dado saltos de alegría al verla y le ha dedicado unas sentidas palabras. «Tienes un hijo que vale millones. Tenga algo o no lo tenga, lo quiero en mi vida siempre«, le decía. Asimismo, tras haber estado un rato con ella hablando, la joven no dudaba en describirla como una mujer «campechana».

Un bonito momento que en plató era recibido de una forma diferente debido a las declaraciones que ha dado Arelys sobre la colaboradora de televisión en las que ha asegurado que no le gusta para su hijo. Mientras ambas se fundían en un cariñoso abrazo, Chabelita Pantoja y Lydia Lozano no podía evitar reírse de forma sarcástica puesto que no daban crédito a lo que estaban viendo. Por su parte, Merche, la madre de Anabel Pantoja, se pronunciaba en sus redes sociales y exigía que su hija tuviera una visita oficial a la isla. «Se merece su vista ya y no la de una persona que ni conoce. Muy injusto. Que falsedad, madre mía. Que ingenua mi hija. Sabía perfectamente que mi hija la recibiría con todo su corazón y alegría. Y no le ha importado no recibir su merecida visita. Que pena me ha dado. Pero es es transparente lo que otras no”, escribía en sus historias de Instagram.

«Somos una pareja»

El balance que ha hecho Arelys de su encuentro con Anabel Pantoja ha sido muy positivo y ha confesado que es feliz por ver a su hijo feliz. Eso sí, ha insistido en que le gustaría seguir conociéndola: «No me importa lo que diga la gente. Mi primera impresión ha sido qu ella he visto muy delgada. Me parece muy buena chica, espero poder seguir conociéndola en mi casa, las puertas están abiertas. Le doy las gracias por haber ayudado y apoyado a mi hijo para salir adelante». Por su parte, Yulen ha pronunciado las palabras que tanto le costaban decir sobre su relación con la sobrina de la tonadillera: «Somos novios, somos una pareja«. El deportista de élite también ha admitido que la visita de su madre le ha dado paz y tranquilidad puesto que «la necesitaba más que nunca».