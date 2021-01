Irene Rosales quiso despedir el año con un sencillo vestido, perfecto para cualquier ocasión, que se convertirá en la prenda perfecta del 2021.

2020 ha sido, sin duda, el año más duro para Irene Rosales. La colaboradora de Viva la vida ha perdido a su padre y a su madre a lo largo del pasado año y, además, se ha visto envuelta en numerosas polémicas de la mano de su marido y su madre, Isabel Pantoja. Muchas trágicas noticias que han hecho que los últimos 366 días sea más complicados de lo que una desearía. Sin embargo, y a pesar de las duras circunstancias, la joven sevillana ha sabido siempre mantener la compostura, el saber estar y la buena educación; dándonos importantes lecciones de vida tras la pantalla. Aunque estas no han sido las únicas lecciones que hemos recibido de su parte. Irene Rosales, además de tener un temple envidiable, también ha demostrado que ella tiene un estilo muy característico, consiguiendo ostentar el título de la famosa mejor vestida de Telecinco. Un título más que merecido. No hay más que ver su sencillo look de Nochevieja para estar de acuerdo.

La joven andaluza, que pasó la última noche del año sin salir como todas nosotras, quiso elegir un estilismo sencillo, cómodo y fácil de llevar. Un modelito chic pero al mismo tiempo comfy con el que estar a gusto en casa pero con el que celebrar la entrada del nuevo año de la mejor forma. Básica pero acertada; cómoda pero elegante. Y lo consiguió. Irene Rosales apostó por un sencillo look perfecto para cualquier momento del día y de la noche que nos sirve de inspiración para prácticamente cualquier ocasión.

Así es el sencillo look de Irene Rosales que nos ha conquistado a todos

La esposa de Kiko Rivera supo a la perfección cómo aunar los conceptos de comodidad, sencillez y elegancia en un mismo modelito, convirtiendo su look de Nochevieja en el fondo de armario más ideal de todos. La colaboradora de televisión apostó por llevar un sencillo vestido negro mini de manga larga y ligeros detalles fruncidos en el pecho que no podía sentarle mejor. Un diseño entallado, ajustado a su espectacular figura, con el que logra ir cómoda y arreglada a partes iguales. Se trata de un vestido que combinado con unas zapatillas deportivas blancas y una cazadora vaquera se convierte en el uniforme perfecto para salir a tomar un vermú de domingo; pero que con unas medias tupidas, un buen labial rojo y unos tacones, se convierte en el mejor look de noche. ¿Se puede pedir más?

Como se trata de un diseño tan versátil y útil, hemos seleccionado algunos de nuestros favoritos (y más económicos) del mercado. ¡Hazte con uno de ellos para la noche de Reyes y triunfa como Irene Rosales!