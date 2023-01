La ropa ‘Après-ski’ está de moda. Botas alpinas, plumíferos, jerséis gustosos… Cuando bajan las temperaturas la ropa de montaña acapara toda nuestra atención. Lo cierto es que el estilo de invierno es cada vez más práctico y busca fundamentalmente resguardarnos del frío, como es el caso de los clásicos plumas, que inundan los escaparates de todas las tiendas, desde las más pijas hasta las de estilo más urbano. Este estilo, que hoy vemos en Cristina Pedroche, y promovido por los amantes de los deportes de nieve, se ha colado en nuestros looks del día a día. Sin necesidad de ir al esquinar, ahora, las chaquetas acolchadas conquistan nuestro armario y arrasan más que nunca.

No es la pieza más bonita de nuestro guardarropa, ni la más cómoda, pero si sabes sacarle partido elevaras al máximo cualquier look que se precie. Y es que ir con puffer y estilosa a la vez, es posible. De hecho, la presentadora ha apostado por tendencia del plumífero con un diseño novedosos: de estilo oversize, corto y de color rosa chicle para no pasar desapercibida y sumarse a la tendencia ‘Barbiecore‘.

Es, sin lugar a dudas, la opción más socorrida y calentita cuando hace mucho frío. Porque otra cosa no, pero abrigar, abrigan. Los hay de todas formas y colores y este año ya han conquistado el street style de las que más saben de estilo (una de ellas es Rosa Benito que, también, nos fascinó con un abrigo nuevo de plumas blanco). Y es que funcionan con todo tipo de looks y son la clave del estilo ‘sporty chic’.

Cristina Pedroche y el plumas rosa de marca al que no podrás resistirte

La prenda en cuestión es esta chaqueta acolchada de la marca Puma en color rosa. ¿Por qué nos gusta? Sencillamente porque se trata de una pieza básica, de líneas sencillas, muy fácil de llegar, útil, deportiva y elegante a la vez. Es la típica chaqueta de plumas que todas necesitamos y que sube el nivel a cualquier estilismo básico.

Y es que aunque no lo parezca el plumas pijo existe y es este que la propia Cristina ha convertido en su nuevo favorito. La presentadora y empresaria lo ha combinado con unos pantalones vaqueros básicos, y un bolso también acolchado y en tamaño maxi (otra de las grandes tendencias del año). Un look muy sencillo, deportivo y a la vez con clase que precisamente podría ser calificado de pijo, pues resulta muy estiloso en su conjunto.

Nos encantan algunos detalles de su chaqueta que no podemos pasar por alto. En la parte frontal vemos el símbolo de firma, un corazón inspirado en el puma, felino salvaje que se caracteriza por su velocidad, fuerza y agilidad. Por otro lado, su color rosa va asociado a lo dulce, a las niñas buenas, y es el color favorito de las pijas por excelencia. ¿No suena genial? Lo único que nos disgusta más es el precio, y es que cuesta 400 euros. Por suerte, en H&M, hemos encontrado una alternativa más asequible, pero igual de bonita.

Nuestra versión ‘low’ es esta chaqueta puffy en tejido guateado con bolsillos insertados delante. Un modelo de corte relajado con cuello elevado, cierre de cremallera y elástico revestido en los puños. ¿Un plus? Su cordón de ajuste elástico con topes en el bajo y su bajo precio: 29,99 euros. ¿A qué esperas para hacerte con una? Están arrasando.