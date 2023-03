¡Alerta tendencia! Prendas de Patchwork originales y llenas de color

Las nuevas tendencias más frescas y ligeras para esta primavera y verano están muy inspiradas en la estética vintage y la moda sostenible. Es por ello que la tendencia del Patchwork ha vuelto a nuestras vidas con muchísima fuerza para llenar nuestro armario de colores y texturas. ¿La conocías?

El patchwork es un método de costura que consiste en coser diferentes partes de tejido para formar una nueva prenda. Destaca por la creatividad de sus tejidos y sus diseños coloridos y originales. Nació, en su momento, como una forma de aprovechar los retales de tela sobrantes y crear prendas nuevas y útiles. Se cree que su origen se remonta a los siglos XVIII y XIX donde las mujeres fabricaban colchas y mantas con la técnica de Patchwork para mantener a sus familias calientes. Sin embargo, esta tendencia resurgió en los años 60 con la estética hippie buscando confeccionar prendas muy coloridas y bohemias hechas a mano, una estética de la que ha bebido actualmente la moda de esta primavera.

El patchwork es la tendencia más colorida y original para la llegada del buen tiempo

Una de las razones por las que el patchwork ha vuelto a estar tan de moda en la ropa y los accesorios en este año es porque se suma a la corriente actual de la moda sostenible y responsable con el medio ambiente. La idea de reutilizar y reciclar materiales en lugar de crear nuevos es cada vez más popular en la industria textil. Pero también por la búsqueda de la originalidad a través de colores y texturas que te permitirá crear una imagen única.

El patchwork puede ayudarte a agregar textura, color y patrón a tus looks y a tus accesorios, lo que los hará únicos y llamativos. Para combinarlos te damos el consejo que te repetimos cada vez que damos con una prenda muy llamativa, equilibrio. La clave es combinar estas prendas con otrasmás básicas para crear un look equilibrado.

Por ejemplo, un chaleco de Patchwork lo podrás combinar con un top o una camisa blanca o un vestido de patchwork que ya tiene mucha fuerza con unos zapatos sencillos y un bolso liso.

Con estos fáciles consejos podrás incorporar esta tendencia a tu armario de primavera y verano y llenar tu vida de colores.

¡Descubre la selección de prendas de patchwork que hemos preparado en la galería para que veas que esta tendencia también va contigo!