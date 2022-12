La vida de Jota Peleteiro y Jessica Bueno ha dado un importante giro. La pareja ha puesto fin a su matrimonio y tomar rumbos distintos a partir de ahora. A pesar de que parecía una relación idílica, el exfutbolista ha confirmado los rumores de separación que venían sonando con fuerza desde hace algunos días. En el comunicado asegura que llevan dos meses «de separación física», a lo que la modelo ha respondido: «La verdad solo tiene un camino». Todo parece indicar que la separación no va a ser amistosa. Mientras él ha borrado todas las fotografías que tenía con su mujer de sus redes sociales, ella lanza mensajes en los que deja entrever que se siente dolida y que esta decisión no ha sido tan de mutuo acuerdo. Hasta ahora se desconocen las causas de su separación, pero de lo que no cabe duda es que al jugador de fútbol tendrá que tomar una importante y dolorosa decisión: borrar también el importante recuerdo que atesora de la madre de sus hijos en su propio cuerpo.

Y es que de los numerosos tatuajes que luce Jota Peleteiro en su anatomía, el más llamativo de ellos es uno en el que figura la cara de su esposa. Este tattoo, que va desde la clavícula hasta su pectoral izquierdo, es probable que desaparezca muy pronto de su piel. Si el día de mañana rehiciera su vida con otra mujer, seguro que esta no le resultaría plato de buen gusto toparse con el rostro de su ex en una zona tan destacada del cuerpo.

Jota Peleteiro podría eliminar el tatuaje de Jessica de su pecho

Si el gallego deseara quitarse de manera definitiva el tatuaje de Jessica, deberá recurrir al láser, una técnica eficaz, pero dolorosa. Por suerte para muchos adeptos a grabarse dibujos en la piel, en la actualidad cualquier tatuaje se puede borrar mediante el uso de la luz especial que se aplica sobre las partículas de tinta. De este modo, sin que se produzcan quemaduras en la piel, «es posible fragmentar las partículas de tinta que configuran el tatuaje en otras mucho más pequeñas que terminan dispersándose en la epidermis y son eliminadas posteriormente a través del sistema linfático», según nos detalla un experto.

Jessica Bueno y Jota Peleteiro han dejado ver que el divorcio no sería tan amistoso como dice el empresario. Hasta la fecha, ella permanece en Bilbao junto a sus tres pequeños. No le falta el apoyo de su familia y amigos, aunque sea desde la distancia, pues la mayoría residen en Sevilla. Se desconoce si antes estas circunstancias desea trasladar su residencia a su ciudad natal o permanecer en el País Vasco. Según señalan personas de su entorno, la modelo está rota de dolor.