Aunque no son muy dados a compartir publicaciones de él porque Jessica Bueno siempre ha sido muy clara a la hora de no mostrar a sus hijos en las redes sociales, entre Irene y Fran hay una buena relación. Siempre que le toca pasar tiempo con su padre, el pequeño viaja a Sevilla para pasar tiempo no solo con el dj, también con sus hermanas, Ana y Carlota. Eso ha hecho que Irene lo trate como un hijo más: «Mi príncipe, verte crecer me da vida. Feliz cumpleaños mi chico. Te quiero», le dedicó hace dos años por su cumpleaños.