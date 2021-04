Hablamos en exclusiva con la marca que ha confíado en Rocío Flores como imagen publicitaria para su última campaña, de la cual solo tienen buenas palabras.

Desde que Rocío Carrasco rompiera su silencio en su docuserie, su hija es una de las mujeres más buscadas de la palestra mediática. Los espectadores quieren escuchar su versión, sin embargo, Rocío Flores no quiere entrar en guerras, ni explicar cómo se siente tras el testimonio de su madre. La joven de 24 años quiere seguir adelante con su vida, con sus proyectos profesionales y así lo demuestran sus últimos movimientos. Hace tan solo unos días fue vista en la capital, a donde se desplazó para grabar su primer spot publicitario para una firma estética, un trabajo del que se siente profundamente orgullosa. Prueba de ello, que incluso ella haya posteado alguna foto ante sus 700.000 seguidores. Para ahondar más sobre cómo es trabajar Rocío Flores en privado, desde SEMANA nos hemos puesto en contacto con el centro de microblading que la ha contratado para su última campaña y nos ha concedido declaraciones exclusivas.

En plena vorágine y boom mediático, Rocío Flores posó para VLUN Microblading, solo un día después de la segunda entrega de ‘Rocío Contar la verdad para seguir viva’. Varias cámaras y periodistas la esperaban a las puertas de la tienda en la que tuvo lugar parte del rodaje para saber cómo se sentía, no obstante, no se confesó ni dio declaraciones. La joven estaba centrada en sus quehaceres laborales y en la sesión fotográfica que la esperaba ese día, no obstante, no estaba nerviosa. Al menos, así lo percibió el equipo de trabajo del que se rodeó ese día. La hija de Antonio David Flores tiene claro que se quiere enfocar en su carrera como influencer y que, a pesar de las polémicas que sobrevuelan sobre su familia, no entrará a rebatir ninguna de ellas. Por ello, sigue cumpliendo con los contratos que ha firmado hasta ahora, dejando un excelente sabor de boca en su última campaña con @vlun.microblading.

«No sé si estaba nerviosa, pero desde fuera no daba la sensación y tampoco lo expresó. El año pasado contamos con Isabel Pantoja, por lo que estábamos acostumbrados al boom», nos aseguran desde el primer centro especializado en microblading. «Es muy fácil trabajar con ella, es una profesional, coopera y eso para las marcas como nosotros es importante», añade. Está previsto que esta campaña dure aproximadamente dos semanas, unos días en los que Rocío Flores seguirá siendo protagonista. «Nosotros nos lo pasamos bien porque siempre lo intentamos, tenemos muy buen ambiente de trabajo, ella estaba contenta con los resultados y me imagino que eso influye. Hizo muy buenas migas con el fotógrafo, Allán Hernández y el maquillador, Miguel Bling, eso ayuda mucho en un shooting tan largo, creo que fue una jornada distendida y con mucho buen rollo«, dice Valeria Luna en conversación con SEMANA.

Se fijaron en ella, ya que consideran que es alguien «con mucho potencial». «Creemos que tiene mucho para dar. Es un momento ideal para empezar a forjar una carrera de influencer y que las marcas se fijen en ella. Es muy linda», insisten desde esta marca. La definen como alguien muy profesional, que no pone trabas y que, pese a las circunstancias que vive, transmite mucha dulzura. No mezcla lo profesional con lo personal, prueba de ello, que ni siquiera mencionara a su madre ni a nada que tuviera que ver con ella durante la jornada de trabajo. «El tema de su madre no lo tocamos nada realmente», apuntan. Un trabajo que ve la luz en primicia en la revista SEMANA, pues te ofrecemos tres imágenes que hasta ahora no se habían publicado y es que en ellas se puede ver el antes y el después de Rocío Flores después de someterse una micropigmentación de la mano de grandes expertos, toda una belleza que, a buen seguro, será imagen de otras firmas o marcas.

Agradecimientos: Globalty Europa