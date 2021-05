Rocío Carrasco ha mostrado más rincones del salón de la casa que comparte con Fidel Albiac en la exclusiva urbanización de Valdelagua.

La docuserie de Rocío Carrasco además de permitirnos descubrir su verdad, ha sido una ventana a su vida actual. Además de la eterna batalla que mantiene con Antonio David Flores, la hija de Rocío Jurado nos ha mostrado parte de su vida actual. Entre ellas la casa que comparte con Fidel Albiac, quien hace aproximadamente un mes mostró parte de su salón. Entonces descubrimos una sala en la que además de luces led y una enorme planta, ella y su pareja veían la televisión desde un sofá color blanco y donde cuyo mobiliario era color bengué y de estilo vintage. Ahora Rocíito ha mostrado otro rincón de la vivienda, una esquina del salón que hasta ahora no había sido vista y en la que se cuela un aparador y algunos recuerdos que quizás pertenecieron a su madre. Eso sí, con guiños al documental, Rocío ha puesto sobre este mueble una ilustración con el traje que ella luce en todos los episodios, lo que desvela lo orgullosa que está de este formato televisivo.

Con un suelo de mármol y paredes grises, Rocío Carrasco presume de salón en sus conexiones desde la casa que posee en la urbanización de Valdelagua. Una residencia que está situada en un enclave privilegiado, prueba de ello que, los 2.000 metros cuadrados, gimnasio o piscina, características por las que Rocío y su marido no se alejan de su refugio. Situada a las afueras de Madrid, su mayor atractivo es la privacidad de la que goza y que tanto ha conquistado a sus 220 vecinos. Se trata de una espectacular casa que está situada en una exclusiva zona, ubicada en San Agustín de Guadalix, y a la que muy pocas personas tienen acceso. No solo por el precio de salida que tienen allí las propiedades, también por el meticuloso protocolo que hay para entrar, ya que solo puedes circular por sus alrededores si previamente has sido invitado por alguno de sus vecinos. Esto ayuda a que muchos famosos que buscan la máxima privacidad quieran comprarse allí un terreno, ejemplo de ello, el actor Luis Tosar, quien es su vecino.

Aunque en un principio esta estancia podía parecer no tener importancia para los espectadores, lo cierto es que su casa ha sido vista en muy pocas ocasiones ante la audiencia. Al ser una urbanización tan exclusiva, son muy pocos los que pueden acceder a esta vivienda búnker a la que solo tiene acceso la pareja y las personas que ellos quieren que se acerquen a esta ella. Necesitas luz verde de los propietarios para que desde la garita de seguridad te dejen entrar a su interior, lo que lo convierte en un lugar mucho más exclusivo todavía.