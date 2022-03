Chabelita Pantoja estuvo este pasado lunes en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ para cumplir con su faceta como colaboradora de televisión. La joven tenía la intención de viajar hasta El Puerto de Santa María, Cádiz, tras el fin de la emisión del programa, pero finalmente se ha tenido que quedar en la capital para cumplir este martes con su asistencia a otro programa.

Ella misma compartía la noticia con sus seguidores: «Bueno… yo que iba otra ver a El Puerto, al final me he tenido que quedar en Madrid porque mañana tengo programa por la tarde. Así que literalmente tengo un bolso con unos tacones, una botella de agua, el cargador y los auriculares. ¿Lo mejor de todo? Pues ahora me escucharéis», dice entre risas antes de explicar que se ha quedado sin voz.

Chabelita Pantoja, obligada a quedarse en Madrid

Al rato ha contado qué ha ocurrido. «Lo que me pasa es que me he quedado sin voz. Y la verdad es que va a peor a medida que va llegando la noche. Esta mañana he empezado a tener como dolor de garganta, bueno, ya llevo como desde hace dos días, pero ahora mismo estoy mejorcita. No me duele la garganta ni nada, no os preocupéis, no es Covid ni nada. Me he hecho la PCR y todo está bien. Espero mañana estar mejor y recuperar mi voz», ha comentado con la voz ronca.

«Esta mañana he salido en el tren y tenía voz. A medida que llega la noche va a peor», ha continuado. Chabelita Pantoja no ha dudado en pedir consejo a sus seguidores para que le digan qué puede hacer para cuidar la garganta: «Porfi, porfi… dadme consejos para recuperar mi voz», declara entre risas.

Minutos después de compartir con sus seguidores lo que le ha ocurrido, Chabelita Pantoja ha recurrido a un remedio de su madre, Isabel Pantoja. Se trata de hacerse una merluza en blanco, que es pescado cocido: «Pues voy a cenar esto para que me ayude a mejorar. Esto mi madre lo llama: en blanco jajaja», dice Chabelita Pantoja.

Acude a un remedio de su madre para sentirse mejor

Es pescado con unas patatas, también asadas. Chabelita Pantoja se ha acordado de su madre ahora que atraviesa un momento delicado. La garganta le está molestando y eso le está afectando a su voz. La joven se ha acordado de algunos de los remedios que su madre le daba a ella y a su hermano, Kiko Rivera, cuando eran pequeños. Después de esa cena esperaba encontrarse mejor y poder acudir al plató de televisión en el que se va a dejar ver este martes y que le ha obligado a quedarse en Madrid.

