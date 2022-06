El pasado jueves, María del Monte hablaba abiertamente de su condición sexual durante el pregón de la fiesta del Orgullo en Sevilla. En concreto, la folclórica confesaba que formaba parte del colectivo y desvelaba que llevaba 23 años con su pareja, la mujer que le hace feliz. Su confesión no ha dejado de acaparar titulares y reacciones de la sociedad y de numerosos rostros conocidos. Este viernes, en el ‘Deluxe‘, Chabelita Pantoja ha explicado cuál ha sido su reacción al enterarse de la noticia.

Chabelita Pantoja se ha mostrado feliz por el paso adelante que ha dado María del Monte a la hora de hablar de su sexualidad. Eso sí, se ha enterado durante la reunión del programa de Telecinco. Así lo ha expresado la ahijada de la cantante sevillana: «No lo sabía, me alegro mucho por ella. Me ha parecido muy bonita la forma de cómo lo ha hecho«.

Chabelita Pantoja y María del Monte han guardado siempre una entrañable relación, aunque han estado separadas durante mucho tiempo. Hace tan solo unas semanas, ambas se reencontraban en los platós de Telecinco y protagonizaban uno de los abrazos más emotivos de la historia de la televisión tras haber estado diez años sin verse. Entonces, ambas aseguraban que tenían que ponerse al día, aunque la tonadillera dejaba claro que tendría que ser detrás de las cámaras. Además, la cantante le dejaba claro a la joven que siempre iba a ser una persona muy importante en su vida y hacía hincapié en que nunca la había dejado de querer: «Lo único que hay que mover y promover es el amor. ¿El rencor para qué sirve?«.

«Es una persona que aunque haya pasado el tiempo parece que todo pasó ayer. Le tengo mucho cariño aunque no tenga contacto con ella. La he echado mucho de menos», recordaba entonces la hija de Isabel Pantoja. María del Monte fue clave durante su infancia y por ello siempre la llama «nana».

María del Monte, decidida a luchar por «nuestros derechos»

Horas después de hacer su confesión, María del Monte ha intervenido en directo en ‘Deluxe’ para hablar acerca de cómo se siente. La cantante tiene muy claro que nunca ha estado escondida en un armario porque siempre se ha sentido libre a la hora de amar, aunque reconocía que se emocionó al ver la reacción de la gente que se encontraba en la plaza de la Alameda viéndola dando el pregón del Orgullo de Sevilla. «Me impresionó mucho ver a madres y padres apoyando a sus hijos con mirada de orgullo, hay que pelear por los derechos, hay que reivindicarlos. Jamás me he sentido prisionera de mí misma«, contaba.

María del Monte espera que tras su confesión haya podido ayudar a todos los que lo están pasando mal: «Están corriendo tiempos difíciles para otros y había que salir adelante por ellos, si con mis palabras he conseguido que alguien se sienta libre para amar me daré por satisfecha». Además, deja claro que no quiere convertirse en «icono de nada» y no tiene intención de hablar más de lo ocurrido.