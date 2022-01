La última época ha sido especialmente complicada para Isabel Pantoja. La muerte de uno de los principales pilares de su vida, su madre, ha supuesto un duro golpe. Un fallecimiento que ha coincidido con un tiempo de distanciamiento familiar. Aunque se reconcilió recientemente con Kiko Rivera, la relación con el DJ sigue siendo distante al igual que con su hija Isa. La tonadillera esta protagonizando diversas informaciones sobre el momento vital que atraviesa que no sería nada bueno. Raquel Bollo se ha pronunciado de forma tajante sobre su aislamiento en Cantora.

«Es una soledad que ella ha decidido tener. Al final lo vive con su hermano», ha afirmado la colaboradora durante su última intervención en ‘Viva la vida’. «Te puedo asegurar que ella está viviendo esta etapa como quiere vivirla», ha manifestado dejando a un lado los rumores que dicen que está muy sola. También ha reconocido que si hubiese pasado todo esto en otro tiempo habría estado arropada por sus hijos, pero la artista es consciente que las relaciones no atraviesan su mejor momento. «Por supuesto que le gustaría estar rodeada por sus hijos, pero la situación es la que hay. Ella ha elegido esta soledad».

«Ella ahora mismo no está cogiendo el teléfono. Responde poco. A mí me ha respondido, pero responde poco». Raquel Bollo ha hecho hincapié en que la cantante necesita su tiempo para levantar cabeza. «Respeto mucho los tiempos de cada persona». También ha señalado que cuando la necesite, ella estará a su lado: «Ella sabe que aquí estoy y que me tiene. Yo le mando los mensajes que creo le tengo que mandar».

Raquel Bollo saca la cara por Isabel Pantoja

La colaboradora ha señalado que hace tiempo que no visita a su amiga en Cantora. La última vez que fue a la finca situada en la localidad gaditana de Medina Sidonia fue antes de las festividades navideñas. No ha querido entrar en más detalles de este encuentro. Eso sí, ha recalcado que cuando entra por la puerta de ese hogar, que se ha convertido en el mejor refugio de la artista, lo hace en calidad de amiga. «Yo no voy para informarme y luego contarlo en un plató», ha dicho tajante. Nuevamente ha afirmado que Isabel Pantoja no tiene ganas de disfrutar de sus amigos. Aún está atravesando un tiempo de luto por la muerte de su madre.

Los últimos rumores que han circulado sobre la tonadillera apuntan a que habría prescindido del personal que le ayuda con la limpieza y el mantenimiento de Cantora. «El servicio que estaba allí la ayudaba con su madre», ha explicado Raquel Bollo. Además, no ha podido confirmar que en la actualidad no cuente con personal en su casa, quizás ante el temor de que puedan revelar informaciones en los medios de comunicación.