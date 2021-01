María del Monte ha roto por fin su silencio sobre un posible acercamiento de Chabelita Pantoja. La cantante responde a la idea de retomar contacto con su ahijada, a pesar de su enemistad con Isabel Pantoja

Chabelita Pantoja quiere acercar posiciones con María del Monte, cuyo recuerdo atesora con especial cariño desde que era una niña y la cantante era bien recibida en Cantora. La estrecha amistad entre su madrina y su madre, Isabel Pantoja, se rompió precipitadamente cuando ella aún no podía comprender las relaciones de los adultos y los motivos que se esconden tras la ruptura de una amistad que dio mucho que hablar en su día y que aún hoy se trata con pinzas. Aun así, faltaba por conocer qué opinión tenía María del Monte sobre esta intención de Chabelita Pantoja de estrechar de nuevo lazos y mimar una relación que se ha enfriado por el paso del tiempo. Una cuestión de la que la cantante siempre ha huido. Hasta ahora.

Vídeo: Europa Press

María del Monte no duda en confirmar con contundencia que “yo siempre he estado, he estado ahí” para Chabelita, su ahijada, la niña a la que fue a recoger a su país natal para traerla a España y colmarla de amor, hasta que su relación con Isabel Pantoja dejó de existir y la enemistad dio paso a lo que un día fue una sincera amistad. Vea el vídeo para escuchar a la artista andaluza hablar sobre su ahijada y la posibilidad de volver a retomar un contacto que cayó en el olvido, pero que ninguna ha logrado borrar de su memoria.