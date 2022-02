Omar Sánchez ha llegado a Madrid, pero no para reencontrarse con Anabel Pantoja, sino para refugiarse en su mejor apoyo en los últimos días, Alejandro Albalá, otro satélite perdido del clan Pantoja. Ambos coincidieron en ‘Supervivientes’ y desde entonces parece que se han convertido en inseparables, compartiendo ocio y confidencias siempre que tienen ocasión, pero sin dejar demasiado tiempo entre cita y cita. Sin embargo, esta vez la quedada entre amigos coincide en el tiempo con la ruptura del canario con Anabel Pantoja, que este miércoles vivió una de sus peores tardes en ‘Sálvame’, aunque son tan comunes ya que sus amagos de abandonar el programa ya son tomados a broma.

Vídeo: Europa Press

Omar Sánchez y Alejandro Albalá se han dejado ver por las calles de Madrid demostrando que su vínculo es fuerte, aunque a Anabel Pantoja no le hiciese demasiada gracia esta amistad. Es más, el exmarido de Chabelita Pantoja no fue invitado a la boda porque la sobrina de Isabel Pantoja no quería que un enemigo de la familia viviese su gran día y Omar respetó su decisión. Ahora refuerzan su amistad apoyándose el uno en el otro en su peor momento y es que Omar se encuentra en pleno proceso de duelo, entendiendo que su matrimonio con Anabel se ha roto y que no hay marcha atrás, como así dejó claro por enésima vez la influencer en plató este mismo miércoles, que apuesta ahora por su vida sola y sin pensar en parejas.

Anabel Pantoja ya sabía los planes de Omar Sánchez de venir a Madrid para citarse con Alejandro Albalá y también con Alexia Rivas, con la que coincidieron en el restaurante. Pero el motivo del viaje no era tanto ver a los amigos que hizo en Honduras, sino más bien por cuestiones profesionales, pues el canario planea fichar por una conocida agencia de influencers. Anabel confirmó que esto era así y que su exmarido quiere apostar por su faceta como influencer para rentabilizar su popularidad, aunque no le haga demasiada gracia la idea, aunque ya le ha dado consejos al respecto para que no pierda el rumbo y se tenga que arrepentir después: “El consejo que le he dado es que no haga cualquier cosa, que sea selectivo. Quiero lo mejor para él”, decía demostrando el cariño que aún siente por él, aunque no el suficiente como para retomar su relación.

Vídeo: Europa Press

Te interesará saber...