Ana Rosa Quintana ha vuelto al plató de su programa con nervios, aunque también con mucha felicidad. Aunque el directo ha empezado, como cada día, a las 08:55, la reina de las mañanas llevaba ya bastante tiempo en las instalaciones de Mediaset. De hecho, ha llegado temprano como hacía siempre antes de anunciar el parón para dedicarse a la recuperación de la enfermedad que padecía. Ha tenido que atender varios asuntos antes de entrar en el plató del programa que lleva su nombre.

La presentadora de televisión vuelve al plató de su programa

Lo primero que ha hecho es vestirse y maquillarse para estar perfecta para este gran día. Para la ocasión, Ana Rosa Quintana ha elegido dos piezas de fondo de armario: una camisa blanca y un pantalón vaquero. Un outfit cargado de significado y es que, según ha podido saber SEMANA, es prácticamente igual al que lució en su primer programa de ‘El programa de Ana Rosa’, el cual se emitió a comienzos de 2005.

La presentadora, asesorada por su estilista y y amiga de confianza, Mamen Marqueno, ha escogido unos pantalones Page, una camisa de Aspesi, unas originales sandalias de Valentino, unas gafas rojas de la Óptica Toscana y un colgante de la Virgen de la Milagrosa, en quien ella siempre ha confiado, más aún en este último año.

Ha recorrido los pasillos de Mediaset junto a su marido, Juan Muñoz

Alrededor de las 8.30 ya estaba completamente lista para salir al aire, pero aún debía esperar unos minutos y saludar a muchos compañeros que se acercaron a darle la enhorabuena por el regreso. Unos minutos más tarde y acompañada de su marido, Juan Muñoz, uno de los pilares fundamentales de la presentadora.

«Hay que entrar con el pie derecho», ha declarado antes de entrar. A las 8.50 con un mínimo retoque de maquillaje se puso en el centro del plató, desde donde ha hecho una conexión previa con los Informativos de la cadena. De pie, vistiendo vaqueros y camisa blanca, decía estar algo nerviosa pero comenzó el programa con la serenidad y la contundencia de una profesional.

Un discurso cargado de emociones

«Muchas gracias. Buenos días a vosotros, espero que estemos juntos más días. Les dije que nos veríamos pronto, se me ha hecho largo. Ya estoy aquí, así que buenos días», ha empezado diciendo Ana Rosa Quintana desde el plató de su programa. La reina de las mañanas ha continuado explicando sus sensaciones, sin poder esconder sus nervios: «Tengo una deuda eterna con ese inmenso cariño que me ha llegado de todos ustedes, desde mis compañeros, personas que no conozco, que me han regalado sus oraciones, hasta el Papa me ha hecho llegar un rosario bendecido. No os imagináis el altar que tengo montado en casa con estampitas, medallas, libros, música…».

«Y la cantidad de cariño que he recibido por la calle, por medio de WhatsApp e incluso por carta, de mi marido, de mis amigos, de mis hijos, de mis amigos… Bueno, sin mis amigas todo habría sido muchísimo más duro. En este momento, hay miles de personas pasando por lo mismo, no pienso guardarme nada sobre todo lo que quieran saber sobre este año… El gusanillo del periodismo no me ha abandonado, a pesar de que esta vez he tenido que seguir la actualidad desde el sofá de mi casa», declara feliz al haber vuelto y retomar así su rutina laboral, la que tanto le gusta.