Belén Esteban ha vuelto por todo lo alto a la televisión después de romper su silencio en exclusiva en SEMANA tras la caída que le ha mantenido alejada de la pequeña pantalla desde meses. En su regreso, la colaboradora de televisión ha podido hablar por fin con Anabel Pantoja, su «gordi», y le ha dedicado unas palabras antes de que regrese de Honduras.

Anabel Pantoja se han puesto al día con todo lo que ha ocurrido en España durante su paso por ‘Supervivientes’. Ante esto, se ha enterado en directo este domingo 24 de julio que Belén Esteban no ha podido defenderla en plató debido a su caída en ‘Sálvame’. La sobrina de Isabel Pantoja se ha llevado las manos a la cabeza preocupada por el estado de su amiga. La de Paracuellos ha intervenido en directo y le ha mandado un mensaje tranquilizador. «Te he defendido en mis redes sociales con todo mi corazón y con toda mi alma. No sabes lo que he disfrutado contigo. Cuando vengas ya te diré lo que no me ha gustado», comenzaba a decir.

Después de esto, para animar a su amiga, Belén Esteban la ha animado a seguir lo que dicte su corazón puesto que ella siempre va a estar a su lado, en lo bueno y en lo malo. «Eres una tía auténtica, todos tus amigos de Canarias y Sevilla estamos para recibirte con los brazos abiertos. Estamos muy contentos por lo que has hecho. Sabemos que cuando te enamoras pasas de todo lo demás», insiste la de Paracuellos.

Por otro lado, la protagonista del nuevo número de SEMANA, disponible en los quioscos de toda España o descargando la versión online AQUÍ, ha querido darle su lugar a Merchi, la madre de Anabel Pantoja. Sobre ella ha insistido en que ha sido la que mejor la ha defendido. «Tú con la cabeza muy alta que no has hecho nada malo. Nadie somos nadie para decirle con quién tienes que estar», hace hincapié Belén Esteban.

Enamorada de la soledad

Haciendo un repaso por su paso por Honduras, Anabel Pantoja ha destacado que se vuelve a España habiendo aprendido a lidiar con la soledad. «Venía para durar más de dos semanas, vivir la experiencia al máximo, superarme a mí misma, despejarme un poco, he encontrado que la soledad es fantástica. Tengo ganas de estar en soledad, recuperar mi vida, situarme en algún punto, poder empezar una vida desde cero, ver a mis padres», cuenta.

Anabel Pantoja también ha podido ver con sus propios ojos algunas de las polémicas que han protagonizado sus primos, Kiko Rivera y Chabelita Pantoja, así como las palabras de su tía, Isabel Pantoja, en el Orgullo de Madrid. Con las desavenencias entre los hijos de la tonadillera, la concursante se ha llevado las manos a la cabeza. «Pensaba que estaba todo mejor entre todo el mundo, por lo que veo está peor. Me da pena todo esto. Mi primo tiene que saber que es su madre, yo con mi padre he perdido mucho tiempo. Me da pena», asevera.