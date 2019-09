Lo que opina Isabel Pantoja del criticado videoclip debut de su hija Chabelita

Chabelita Pantoja está en la cresta de la ola en su carrera musical, aunque eso es fácil, lleva tan solo unos días en el mercado discográfico con una canción que no ha dejado a nadie indiferente. ‘Ahora estoy mejor’ es la canción con la que la hija de Isabel Pantoja se lanza a las pistas de baile, un tema cuyo videoclip ha sido muy comentado en las redes sociales, especialmente para ser criticado sin piedad y ser motivo de chanza por la gran mayoría.

Chabelita incendia las redes con el lanzamiento de su primera canción

Pese a todo, es un éxito rotundo

Podrá decirse lo que sea sobre la canción que Chabelita ha lanzado al mercado, con mejor o peor acogida por parte del público. Lo que es innegable es el éxito que ha cosechado y es que en tan solo unos días ya ha superado los 2 millones de reproducciones. El motivo por el cual la gente se acerca a su música no es lo que importa, sino ya el hecho de que llame la atención de todos.

Chabelita está orgullosa con su trabajo

El resultado, aunque no sea del agrado de la mayoría del público, sí que ha convencido a la propia Chabelita, que se muestra orgullosa con el éxito que ya tiene entre manos: “Estoy contenta, de verdad que sí, no me esperaba tantas visualizaciones”.

¿Y qué opina Isabel Pantoja de todo esto?

En palabras de la propia Chabelita, a su madre, Isabel Pantoja, le ha encantado su primer trabajo en el mundo de la música y está muy emocionada con que ella siga sus pasos en este mundillo. Así, reconoce que a la tonadillera le ha gustado mucho su videoclip. Pero, textualmente, qué le ha dicho: “Que muy bien, muy bien”, reconoce Chabelita.

Los sabios consejos de una madre

Isabel Pantoja le ha dado consejos a su hija para que triunfe en la música, si este es su sueño. Sabe que es una carrera de fondo y que nada vale darse una paliza a trabajar unos días y después tirar la toalla. Pero conociendo a su hija, sabe que lo más importante para triunfar sobre los escenarios es que “interprete, que la interprete mucho, que me la crea y la interprete”. Este es el mensaje que Pantoja le dio a su hija, según ella.

Kiko Rivera y Omar Montes, detractores

Pero no todos en la familia están tan contentos con el éxito de Chabelita Pantoja con ‘Ahora estoy mejor’. Aunque Kiko Rivera prefiere no hacer demasiadas declaraciones al respecto para que no se le critique por un descuido, lo cierto es que ha decidido dar la espalda a su hermana en esta andadura y no estará a su lado el próximo jueves, cuando se presente oficialmente su trabajo. Omar, por su parte, sigue jugando al despiste e incluso dejar ver que esta canción también tiene sabor a él.

Kiko Rivera vuelve a cargar contra su hermana de manera muy poco sutil

Irene Rosales, la principal opositora

Quien ya ha dejado bien claro que no estará con Chabelita en su gran día es Irene Rosales. La mujer de Kiko Rivera no se ha andado con paños calientes y ha explicado por qué no estará con ella en su estreno del jueves: “No soy de que me vengan y me pidan perdón, yo necesito tener una conversación y hablar, porque tenemos que dar nuestra opinión de lo que hay mal”, reconocía en ‘Viva la vida’.

Irene Rosales le lanza un dardo a Chabelita en el estreno

La excusa de Kiko Rivera

Kiko Rivera ha preferido dar una versión más práctica del motivo por el cual no estará junto a su hermana Chabelita en tan importante día. Asegura que “tampoco voy a ir, tengo que hacer cositas. Estoy con la inauguración de mi discoteca nueva y tengo que estar encima”, se excusaba.

¿Qué opina Kiko Rivera de la canción de su hermana, Chabelita Pantoja?

Al menos, Chabelita, ‘Ahora estoy mejor’