La guerra familiar entre Kiko Rivera y su hermana, Chabelita Pantoja, sigue viva. Después de un fin de semana complicado, ahora el dj ha querido mandar un mensajito a su hermana para dejarle claras algunas cosas. Kiko ha estallado a través de las redes sociales para explicarle a su hermana lo que piensa de todo lo que está ocurriendo.

«Tú, tú ,tú y mil millones de veces tu @irenerova24. A ver si se entera ya la señorita y deja de dar por culo. Que nos dejen vivir tranquilos!✌🏻 Entérate ya que mi familia son mi mujer y mis hijos ahí acaba!», ha escrito Kiko Rivera como defensa a su mujer, Irene Rosales, que ha sido protagonista del último conflicto familiar.

Es un mensaje claro de defensa para su mujer. A pesar de las diferencias, Kiko deja claro que ante todo está su mujer y le manda una pulla a su hermana haciéndole saber que lo dejen tranquilos y que sabe quiénes son los que forman su familia. Esto deja de lado no solo a ella, también a su madre, Isabel Pantoja, con la que no termina de arreglar los conflictos que tenían abiertos.

El hecho de que no contestara a la felicitación de cumpleaños que Alberto, su hijo, había hecho a su prima, Ana, hija de Kiko e Irene, ha terminado en polémica. Irene Rosales explicaba que no había leído el mensaje porque había cambiado de móvil, algo que no ha resultado creíble ni para Chabelita ni para su novio, Asraf Beno. Esto llevaba a la joven a escribir un contundente mensaje que provocaba la reacción de Kiko este lunes.

Este mensaje provoca que Kiko Rivera estalle contra Chabelita

«Si supierais cuántas veces he intentado escribir todo por aquí y lo he borrado después de escuchar tantas estupideces…«, comenzaba a escribir Chabelita Pantoja minutos después de ver a Irene Rosales desvelar que la razón por la que no había contestado el mensaje de felicitación que le mandó el pequeño Alberto fue porque ha tenido un cambio de móvil. A pesar de estas palabras, lo cierto es que la joven ha querido terminar su mensaje con unas importantes palabras: «Madre no hay más que una«.

Una contundente frase con la que Chabelita Pantoja pone de manifiesto su hartazgo ante los diversos comentarios que se han vertido sobre la tonadillera durante el programa presentado por Emma García. En concreto, estos han vuelto a dejar entrever que la tonadillera habría llegado a su límite.

La llamada de Chabelita a su madre para saber cómo está

Los comentarios que se han ido escuchando en las últimas horas han puesto en alerta a Chabelita Pantoja, quien el sábado por la noche no dudaba en llamar a su madre para preguntarle cómo estaba. Así reconocía Asraf Beno: «No es tan alarmante como se dijo. No está sola, está con Agustín todo el día y obviamente cuida de ella. Isa habla con ella y la deja más tranquila. Por lo que me ha transmitido, no ha sido tan mal, está en una depresión, está mal, pero no en ese sentido. Ella tiene intención de ir a Cantora y encontrarse con su madre».

Esta llamada se producía minutos después de que Luis Rollán se sentara en ‘Sábado deluxe’ y hablara abiertamente del mensaje que le habían hecho llegar sobre la situación actual de la tonadillera. «No me atrevo a ponerle nombre«, comentaba el colaborador de ‘Viva la vida’ frente a María Patiño y abría la veda a que cualquiera pudiera especular sobre lo que está pasando dentro de Cantora. Eso sí, el sevillano dejó muy claro que la cantante no se encuentra sola y está acompañada, aunque eso no quite que sienta una cierta soledad.