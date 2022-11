Desde este miércoles te mostramos en SEMANA fotografías exclusivas de Genoveva Casanova y José Manuel Gayán Pacheco. Imágenes en las que podemos ver a ambos cómplices y cariñosos y que muestran la íntima celebración de cumpleaños que ha organizado la mexicana con personas de su absoluta confianza. Él y sus hijos fueron los invitados a un encuentro en Madrid, noche de la que esta revista tiene todos los detalles, así como varías imágenes nunca vistas de ellos. Pero, ¿quién es este ganadero que ahora copa titulares? Es sevillano, se lleva 9 años con Genoveva (él mayor que ella) y con ella comparte momentos importantes, ejemplo de ello, que estuviera presente en su 46 cumpleaños, un día, sin duda alguna, para el recuerdo.

Es un apasionado del enganche de caballos y ha ejercido como presidente de la asociación española del caballo lusitano, lo que deja ver la pasión que siente hacia el colectivo equino. Además, Gayán Pacheco ha recibido varios premios en campeonatos, demostrando lo bien que se le da esta disciplina ecuestre que consiste en el manejo de un tiro de caballo en un carruaje. Ahora es él junto a Genoveva Casanova quienes aparecen en la portada de SEMANA gracias a unas fotos exclusivas de ambos.

José Manuel Gayán Pacheco es empresario agrícola, tiene tres hermanos y ha vivido entre la ciudad y el campo prácticamente toda su vida. Y, aunque está feliz con la vida que tiene en este momento, lo cierto es que hace algunos años sufrió un problema de salud por el que incluso fue sometido a un trasplante de riñón. Él mismo lo contó en una entrevista a ABC de Sevilla en el año 2017: «Hace cinco años que recibí el trasplante de riñón. Con anterioridad estuve otros cinco años con diálisis, en los que me mantenía en las listas de espera para el trasplante. La diálisis no te imposibilita nada si no quieres, aunque para algunos fuera una locura competir así». Estas palabras demuestran que José Manuel es alguien positivo que no tira la toalla ante nada y que se aferra al deporte, especialmente, cuando la vida le asesta un golpe inesperado.

