No corren buenos tiempos para Jorge Javier Vázquez. El presentador ha vuelto ha sufrir otro varapalo apenas unos meses después de que Mediaset cancelara el formato que le dio la fama: 'Sálvame'. Ahora, 'Cuentos chinos', su nueva aventura profesional en Telecinco, ha echado el cierre tras 18 días de emisión. La empresa audiovisual anunciaba la noticia, 'in extremis', el pasado jueves 28 de septiembre, sin darle siquiera tiempo a despedirse en directo de su audiencia. Según ha podido saber revista SEMANA por personas allegadas al de badalona, este nuevo revés podría tener consecuencias nefastas para Isa Pantoja. No descartan que, debido a su estado anímico actual, decida no asistir a la boda de la colaboradora. Y, lo que es más significativo, no ejercer de su padrino.

"Cuando Jorge Javier Vázquez no está en su mejor momento, evita exponerse", confirma una persona cercana al presentador

La posibilidad de que Jorge Javier Vázquez de un paso atrás y evite exponerse para recuperarse de este batacazo resuena con fuerza. Así se lo ha hecho saber su entorno cercano a revista SEMANA. "Cuando no está en su mejor momento, evita encuentros con mucha gente o quedadas 'con mucho ruido'. Se centra en sus estrictamente allegados 'e íntimos'", relatan.

Un comportamiento que ya puso en práctica al poco de anunciarse el final de 'Sálvame'. En ese momento, no solo desapareció del foco mediático, sino que restringió el contacto con las personas de su alrededor. "El presentador no contesta a las llamadas ni a los mensajes", contó a esta revista uno de sus compañeros de La Fábrica de la Tele. El problema, esta vez, es que tiene un importante compromiso que atender en octubre: la boda de Isa Pantoja con Asraf Beno. Y más aún: se comprometió a llevar a la hija de Isabel Pantoja al altar.

En peligro su participación en el 'sí, quiero' de Isa Pantoja

Fue a principios de julio cuando la hija de Isabel Pantoja le lanzó a Jorge Javier Vázquez una solicitud muy personal en el plató del 'Deluxe' (sin él presente). Dijo entonces que le gustaría que fuera su padrino y la persona encargada de llevarla al altar. "Para mí sería un honor. Para mí es importante el momento que estoy viviendo ahora", aseguró entonces en pleno directo y reconoció que todavía no le había trasladado sus deseos a Jorge.

"Ha sido como mi padrino televisivo, siempre ha creído en mí cuando nadie creía en mí. Jorge, cuando han pasado cosas familiares, no se ha achantado y él ha dado la cara por mí", añadía Isa, visiblemente emocionada. Casi dos meses después, Jorge Javier confirmaba que asumiría el importante papel que Isa le había asignado en su boda. Y para que quedara constancia, lo hacía en pleno directo, durante una emisión de sus 'Cuentos chinos'.

El presentador aseguró que, con él, "Isa Pantoja no iba a sufrir ningún rechazo más"

"¿Sabes por qué dije que sí? Estoy harto de los rechazos que ha sufrido esta niña a lo largo de su vida. Y he dicho, conmigo no va a sufrir ningún rechazo. Haz conmigo lo que quieras", aseguró Jorge en ese momento, dando, además, varios puños sobre la mesa para enfatizar su rotundo posicionamiento. Un alegato que se percibió como una indirecta muy directa a la familia de la colaboradora, con Isabel Pantoja a la cabeza, a la que no se la espera en la boda de su hija.

Fuentes de toda solvencia nos desvelan ahora que la cancelación de 'Cuentos chinos' podría hacer que Jorge Javier Vázquez recayera en un profundo bajón emocional y desapareciera de la esfera público. Si su decisión de cerrar filas pasa por no asistir al matrimonio de la pequeña del clan Pantoja solo él lo sabe. Habrá que esperar al 13 de octubre para comprobar si secunda su tajante postura de no dejarla tirada.