La nueva canción de Shakira, 'El jefe', está causando estragos debido a sus claras indirectas a Piqué y a su exsuegro. Son muchos los rostros conocidos los que han salido a la palestra a valorar el tema. Entre ellos, Jaime Lorente, quien aseguraba que la cantante daba "pereza". Su comentario corría como la pólvora por las redes sociales y es por eso que el actor de 'La casa de papel' ha vuelto a lanzar otro dardo envenenado contra la de Barranquilla.

El ataque de Jaime Lorente a Shakira ha desencadenado un torrente de críticas hacia el actor. El que fuera protagonista de 'La casa de papel' ha salido a defenderse de aquellos comentarios en los que comparan su carrera musical con la de la colombiana. En concreto, un usuario se reía del interprete asegurando que la de Barranquilla tenía más oyentes mensuales en Spotify. Esto sentaba como un jarro de agua fría para él y contestaba atacando a la cantante. "Mi familia está unida y no le he destrozado la vida a mis hijos haciendo un tema vergonzoso contra mi ex y haciendo que su vida se convierta en un infierno. NO HAY MILLONES DE oyentes que paguen eso. Jiji", escribía.

No contento con esto, Jaime Lorente se reía irónicamente de la repercusión que había tenido su primer tuit. En aquel momento, el actor reaccionó con un "que pereza das Shakira" después de que se publicara su última canción, 'El jefe'. Otro usuario del universo 2.0 se encaraba con el interprete y le recordaba que "para hacer historia actuando te falta mucho y más aún lo que ha logrado Shakira en la música y para el mundo". Por su puesto, Lorente no se quedaba callado y contraatacaba: "Mi música es una mierda, pero no le debo nada a Hacienda. Besis".

Shakira permanece en silencio

El tuit del ataque de Jaime Lorente acumula, a esta hora, cerca de tres millones de visualizaciones. Sin embargo, Shakira todavía no ha respondido al actor, ni parece que vaya a hacerlo. La cantante ahora se encuentra en el punto de mira por su nuevo fraude a Hacienda en 2018 de 6,6 millones de euros.