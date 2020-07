Los tiempos actuales han afectado a muchísimos artistas. Conocemos en qué punto está Isabel Pantoja en su profesión hablando con el productor musical, Alejandro Abad.

Isabel Pantoja debía cantar este viernes 31 de julio en un concierto en el que estaban convocados todos sus fans. Estaba previsto que la artista acudiera a Jerez de la Frontera (Cádiz) al VII Festival Tío Pepe, sin embargo, la situación actual truncó sus planes. El concierto fue aplazado para el mes de agosto, una actuación que genera dudas de si podrá finalmente celebrarse. De hecho, ante esta incertidumbre todavía quedan entradas disponibles.

Al igual que otros cantantes, la intérprete de ‘Marinero de luces’ ha debido reorganizar su agenda antes, durante y después del confinamiento. Justo coincidiendo con él, la tonadillera estrenó su último tema ‘Esta es mi vida‘, canción que, tres semanas más tarde de vez la luz, tiene un total de 269.000 reproducciones en la conocida plataforma de Youtube. Por el momento y, mientras dure dura el confinamiento, solo cuenta con un concierto en su gira, por lo que surge una gran pregunta en torno a su futuro en los escenarios. ¿En qué punto está a nivel laboral?, ¿ha acertado con sus nuevas canciones?, ¿qué podría cambiar para alcanzar mejores cifras en tiempos de COVID? Desde SEMANA nos hemos puesto en contacto con Alejandro Abad, productor musical, y nos ha respondido a estas y otras interesantes cuestiones tras analizar los datos de la cantante.

«Aunque en un principio pueden parecer pocas visualizaciones al tratarse de una artista de tanta talla, lo cierto es que el público de Isabel no suele tener acceso a este tipo de plataformas, por lo que no se ve reflejado en esos datos. Es una grandísima cantante, de grandes canciones y grandes éxitos y ventas. Me extraña este dato, más aún si lo comparamos con su hija Isa Pi, cuyos vídeos son más vistos, aunque creo que en ese caso se debe más a la curiosidad por verlos que a otra cosa», dice Alejandro cuando es preguntado en concreto por las dos últimas canciones de Isabel Pantoja. Y es que el tema ‘Enamórate‘, que fue lanzado en febrero, ha sido reproducido en la misma plataforma en 500.000 ocasiones, cifras que comparadas con otros artistas podrían resultar ser bajas. «Hay un cambio generacional muy claro. El público que sigue a Isabel, en su mayoría, no tiene presencia en este tipo de redes, a diferencia de, por ejemplo, sus hijos, Isa o Kiko Rivera«, apunta Abad a este medio. Por ello, estos números no servirían para analizar su impacto. Otro de los aspectos que, sin duda, definirá su verano es el número de conciertos que ofrecerá estos meses. En su página web solo aparece uno, pero no es extraño teniendo en cuenta que no hay muchos promotores que se arriesguen a ello, dado el tiempo de incertidumbre que vivimos.

Lo que sí se ha atrevido a hacer Isabel Pantoja es a lanzar hasta dos canciones que en redes sociales alcanzaron gran repercusión. Abad es experto en esta materia, por lo que le pedimos desde esta revista que los analice y aconseje cómo podría conseguir todavía un mayor éxito del esperado. «Isabel Pantoja siempre se ha caracterizado por cantar muy buenos temas. En este caso, son unas canciones maravillosas, aunque creo que deberían quizás reflejar ciertos momentos de su vida y así lanzar otros mensajes quizás más claros y contundentes como ‘Marinero de luces’. Considero que no han sido pensados en los tiempos actuales, no obstante, eso tampoco es malo. Mi consejo es que debería de volver a su esencia anterior», explica Alejandro. Aunque este productor y compositor alaba el talento de Isabel Pantoja, considera que el hecho de que sus hijos hayan tratado de continuar con la saga y luzcan su apellido en los escenarios, no ha resultado ser beneficioso para ella.

«Creo que en el caso de Kiko debe demostrar que es capaz de hacer conciertos en directo. Yo confío en que algún día lo haga y si eso pasa a mí me va a ganar…De momento, considero que son un lastre para su carrera. No les deseo nada malo, al contrario, pero creo que no están a la altura de su madre. Deben de rodearse de grandes profesionales, así lo hizo Enrique Iglesias y le salió a la perfección», comenta Alejandro Abad. Independientemente de todo ello, tiene claro que Isabel es una luchadora nata a la que define como «un camaleón» capaz de adaptarse a casi cualquier situación. «Se puede adaptar a los tiempos de ahora, siendo ella misma, con canciones más personales. Creo que puede funcionar mejor…», acierta a decir.

Será este domingo, 2 de agosto, cuando Isabel sople 64 velas y, a pesar de que se desconoce todavía cuál es su deseo para entonces, lo cierto es que Pantoja tiene mucho que celebrar. «Tiene muchísimas cosas que celebrar a nivel profesional. Todos los artistas somos inconformistas…Ha vendido muchísimos discos a lo largo de los años y ahora considero que si solo se centra en la música puede ser positivo para ella. Es muy arriesgado lo contrario», añade Alejandro Abad. Además de la música, Isabel está y ha estado inmersa en varios proyectos de televisión como realities o programas en los que ejerce de jurado como es ‘Idol Kids‘, un espacio que está aún pendiente de estreno.