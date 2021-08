Isabel Pantoja está en Madrid: esto es lo que hace junto a su hermano Agustín

Isabel Pantoja está en Madrid. El motivo por el que ha salido de su autoconfinamiento en Cantora tiene que ver con el trabajo. La tonadillera ha abandonado su hogar para ensayar nuevos temas de sus próximas actuaciones musicales en un estudio de grabación acompañada de la capital. No lo ha hecho sola: en todo momento la ha acompañado su hermano Agustín, quien se ha convertido en su guardián tras estallar la guerra familiar con Kiko Rivera. Te contamos todos los pasos de la artista en esta visita relámpago a la ciudad.

«Se ha desplazado aquí para ensayar un par de días. A lo mejor ha acudido a este estudio por si tiene que rematar algo. En un estudio también se puede ensayar, depende del tamaño y las capacidades del estudio. Agosto es un buen momento para grabar un tema», ha contado Anabel Pantoja. La colaboradora ha reconocido que no sabía nada de la cita profesional de su tía. «Yo no sabía que venía a Madrid. A mí últimamente no se me dice nada para ponerme en la tesitura de contar nada», ha revelado.

«No quiere responder a la prensa», asegura Anabel Pantoja

Pero, ¿qué ha hecho concretamente la sevillana? Seguimos sus pasos… Isabel Pantoja salió de su residencia el pasado martes a primera hora de la mañana. Lo hizo en un vehículo que conducía su hermano Agustín. Juntos fueron en carretera en dirección a Madrid y se fueron directos al estudio. Estuvo allí hasta las 18:30 aproximadamente. Una jornada intensa y completa en la que ha evitado salir al exterior para nada. Tampoco ha hecho declaraciones. Este miércoles ha sucedido algo parecido. Desde bien temprano hasta las 15:15 de la tarde aproximadamente estuvo ensayando con un grupo de músicos. Y jugando al despiste en todo momento: procurando no ser vista. Y sin decir ni mu. Pocas intenciones de hablar en un momento especialmente delicado para ella. «Ahora mismo no quiere responder a la prensa. ¿Lo podéis entender?», ha recordado su sobrina.

Y es que el pasado 2 de agosto, Isabel Pantoja cumplía 65 años en un escenario absolutamente desolador. El distanciamiento con sus hijos la ha sumido en una profunda tristeza. Y aunque intenta hacer frente a su día a día con entereza, lo cierto es que está rota por dentro. A la no relación con su madre se suma el delicado estado de salud de su madre, Doña Ana, que vive con ella y con Agustín en Cantora. Y que requiere de cuidados especiales. Ella está volcada en cuerpo y alma a su progenitora, a la que ha proclamado su amor en infinidad de ocasiones. Pero la procesión va por dentro. Y el dolor que siente ante la falta de diálogo con Kiko y con Chabelita la trae de cabeza.

Las relaciones no están en su mejor momento, pero su hija ha querido desearle un feliz cumpleaños. Y en las redes sociales ha publicado un bonito mensaje de felicitación en el que rememora los mejores momentos vividos junto a ella. «Felicidades en este día que tantos buenos momentos nos ha dado. Para mí desde muy pequeña era una fecha súper importante. Seguramente hayáis escuchado que el día 2 de agosto Cantora se llenaba de amigos, de comida, de risas, de música, de chistes, de cantes, de bailes», empieza escribiendo.

«Para mí era lo más. Terminaba mi cole en junio y hacíamos el viaje al campo, donde yo pasaba los tres meses enteros. Mi entretenimiento estaba aquí, así que como os imaginaréis estaba deseando que llegase el cumple de mamá. Me encargaba de organizarle una actuación con mi prima Alma y mi amiga Miryam. Para ello, nos hacíamos nuestro propio vestuario, ensayábamos durante todo el mes de julio hasta que estuviera absolutamente perfecto. Y a ella le encantaba. También lo solía hacer con Anabel y con Kiko cuando venía de América de trabajar», continuaba.

«Ahora de mayor, echo de menos esas cosas. Y aunque el tiempo no lo puedo regresar (probablemente ella lo querría más que yo), ella sigue estando en mi vida y yo en la suya. En la tuya. Algún día estaremos como aquí, poniéndoos al día mientras yo me como las papas con carne. Yo lo sé. No hablar de muchas cosas que las dos somos muy contundentes pero sí charlar de mis estudios, de Albert, de mi sofá nuevo, de que me tienes que enseñar a cocinar, de que coma más porque estoy muy delgada, de que tenga cuidado en la carretera», concluía en su emocionada misiva.