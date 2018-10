3 El día que ofendieron a Kiko Rivera

El pasado 26 de noviembre de 2017, Raquel y Bibiana acudían al Rastrillo Nuevo Futuro de Madrid. Allí aprovecharon para realizar las siguientes manifestaciones en directo en un programa de televisión contra el hijo de Isabel Pantoja que no le sentaron nada bien: “No tengo pruebas, pero fue así. Me dijo como esto salga de aquí te rajo, aunque eso es solo una manera de hablar. El seguía con Irene por supuesto. Ya sé que es su palabra contra la mía, pero lo puedo decir con contundencia, se me insinuó” afirmó Bibiana.