A lo largo de los últimos años, Isa Pantoja ha revelado en multitud de ocasiones las desavenencias que existían entre su madre, Isabel Pantoja, y su pareja, Asraf Beno. Unas idas y venidas que se acrecentaron después de que el ahora concursante de 'Supervivientes' tachara de "familia de mierda" a todo el Clan Pantoja durante su paso por 'La casa fuerte'. No obstante, esto ya forma parte del pasado puesto que la joven ha hecho público que la cantante y el maniquí han llegado a un entendimiento. Ambos protagonizaron una reconciliación que estuvo cargada de momentos muy emotivos.

Mientras que repasaba las hazañas de los concursantes de 'Supervivientes' en su primer día en Honduras, Isa Pantoja echaba la vista atrás y recordaba el momento en el que Isabel Pantoja le pidió perdón a Asraf Beno para poner fin así a su guerra. "Él está a otro rollo, él ya le pidió perdón, si le tiene que pedir perdón otra vez se lo pide públicamente, pero estuvieron hablando y yo ya lo dije. Ella le perdonó y le pidió perdón a él", explicaba la joven ante la mirada atónita de los colaboradores del 'Deluxe', quienes desconocían lo sucedido.

"Me emociono porque de verdad que me emocionó. Se pidieron perdón mutuamente y fue super bonito, aunque no tengan relación. Creo que ella valora que es una persona que cuida a mi hijo y eso es lo importante", continuaba la hija de la tonadillera. De la misma forma, Isa Pantoja ha confirmado que su madre no vio la primera gala del reality de aventuras y tiene claro que no le va a pedir que aguante su relación con el modelo.

Por otro lado, Isa Pantoja ha explicado que le ha pedido a su chico que no hable de su familia, aunque sabe que al estar rodeado de cámaras durante todo el día es inevitable que acabe abriéndose con los demás y hable de sus aspectos más íntimos. "Al final, todos hemos estado en la isla y te pones a hablar y sueltas algunas cosa... Yo le dije que si lo hace también lo van a atacar por ello. Por eso le he aconsejado que intente no hablar, fundamentalmente de mi madre", aseveraba la joven.

La melancolía de Isa Pantoja

Isa Pantoja lo está pasando mal por tener que estar separada de su chico, aunque espera que sea por bastante tiempo porque eso significaría que habría llegado lejos dentro del concurso. Nota la ausencia de Asraf Beno, aunque sabe que está en buenas manos: "Yo quería que se fuera, él tenía mucha ilusión. He intentado estar bien, pero en el último minuto me he venido abajo. Lo vamos a apoyar entre todos. Tengo mucha fe en él. He vivido la ilusión de Asraf a través suya. Y encima va muy preparado, va fuerte".