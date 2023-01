Irene Rosales no ha podido ocultar que está feliz con el nuevo rumbo que ha tomado la vida de Kiko Rivera a partir de que sufriera un ictus el pasado mes de octubre. Desde entonces el DJ ha dado un giro a muchos hábitos optando por un cambio radical en el que apuesta por lo saludable: deporte, comida… La sevillana está encantada con ello. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!

«Kiko está muy bien de salud. Disfrutando mucho. Vamos a disfrutar de eso», ha señalado durante su asistencia a la pasarela ‘We Love Flamenco’ celebrada en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla. «Está muy contento, con muchísima salud. No quiero que salga de ese ámbito que está muy bien», ha reconocido. Cabe recordar que Kiko Rivera tuvo que ser ingresado en el Hospital Virgen de Rocío durante unos días debido a un ictus. Un gran susto a partir del cual cambió muchos aspectos de su vida.

Los nuevos proyectos de Irene Rosales

En el verano de 2021, Irene Rosales optó por cerrar una puerta profesional y apartarse de los focos de la televisión. Hasta entonces había ejercido de colaboradora en el programa ‘Viva la vida’. Actualmente no se plantea regresar a los platós y está centrada en su trabajo en las redes sociales. Aunque no ha desvelado ningún detalle de los nuevos proyectos que tiene entre manos, sí que ha confirmado que tiene varias cosas en mente. «Es principio de año y espero que vayan saliendo cosas. Aunque no quiero comentarlo mucho. Son cosas que están en el aire. Espero que sea un buen año de trabajo y de disfrutar del trabajo».

En los últimos meses, la sevillana también se ha volcado en su marido. Fue ella quien estuvo al lado del hijo de Isabel Pantoja cuando permaneció ingresado en el hospital. Es, además, el gran apoyo del DJ quien continúa distanciado de su madre desde hace años, todo como consecuencia de sus duras revelaciones durante el especial ‘Cantora, la herencia envenenada’. Al igual que no tiene relación con su hermana, Isa Pantoja. Sin embargo, en los últimos meses se ha dejado ver muy unido a su hermano Cayetano Rivera quien también ha vivido un 2022 complicado tras su separación de Eva González.