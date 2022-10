Mucho se dice, se comenta y se rumorea sobre la cada vez menos secreta relación sentimental entre Paloma Cuevas y Luis Miguel. Según la prensa mexicana, el cantante y la exmujer de Enrique Ponce están felices juntos y ya tienen planes de boda. Ambos intentan mantener su idilio lejos de los medios de comunicación, pero les ha resultado imposible evitar que su historia de amor haya salido a la luz. El hermetismo es máximo: ellos no se han pronunciado sobre el romance que podría llevarlos al altar. Tampoco sus amigos han dicho ni mu. A Genoveva Casanova, amiga íntima de la andaluza, se le ha preguntado por sus planes de convertirse en marido y mujer. «Eso es algo de lo que yo no pienso opinar, porque yo adoro los adoro a los dos y sinceramente a mí nadie me ha dicho esto es real», sentencia desde el Instituto de México en España, donde ha presentado un altar con motivo del Día de los Muertos.

Vídeo: Europa Press

Cabe recordar que Paloma Cuevas y Genoveva Casanova son amigas íntimas. Intimísimas. Tanto que, años atrás, cuando ella tuvo sus más y sus menos con el Sol de México, compartieron confidencias, cenas, salidas, tardes de compras y hasta vacaciones con sus respectivas parejas a destinos tan idílicos como Tenerife o Ciudad de México. La ex de Cayetano Martínez de Irujo nunca confirmó que estuviera saliendo con Luis Miguel. En el año 2009 se les vio juntos en varias ocasiones, y en algunos de sus encuentros compartieron mesa y mantel con el diestro y su entonces esposa. Diez años más tarde, en 2019, Genoveva y el cantante tuvieron una cita en el Hotel Wellington de la madrileña calle Velázquez. Tampoco entonces ninguno de ellos confirmó si se trataba de una quedada entre amigos… o hubo algo más. Sea como fuere, lo cierto es que Genoveva ha mantenido la amistad tanto con el intérprete como con la cordobesa.

«A mí no me han confirmado absolutamente nada», dice Genoveva Casanova sobre la relación entre Paloma Cuevas y Luis Miguel

Conocedora, pues, de lo que existe entre ellos, ya estaba tardando en pronunciarse sobre su affaire. Y por fin lo ha hecho… aunque dando rodeos para eludir a toda costa el tema. «A mí no me han confirmado absolutamente nada y además es algo de lo que yo creo que a mí no me toca ni a mí opinar ni comentar. Es la vida de ellos. Precisamente por ser amiga de ellos me toca respetar y no hablar», dice, tajante.

Fue el pasado mes de septiembre cuando el programa de televisión mexicano ‘De primera mano’ desveló la pedida de mano de Luis Miguel y Paloma Cuevas. Según el espacio, ya han planeado dos bodas: una en España y otra en México. «Mucho se ha rumoreado últimamente, estoy en posibilidades de confirmarle que esta semana Luis Miguel entregó el anillo de compromiso a Paloma Cuevas», aseguraba Gustavo Adolfo Infante, un conocido periodista del país azteca. «Están preparando boda por todo lo alto, no sé si por la iglesia o no, pero podría ser una boda en España y otra en México. Lo puedo confirmar».