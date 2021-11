Cualquiera diría que su vuelta a Chile está gafada. El coronavirus truncó los conciertos que Isabel Pantoja debía ofrecer el 5 y 6 de noviembre en el Gran Arena Monticello en la capital y se aplazaron al 27 y el 28 de mayo de 2022. Son sus únicas actuaciones ante el público americano, sin embargo, no logran cautivar al público. Según ha podido saber SEMANA, la venta de entradas prácticamente no avanza y son muchas las que quedan disponibles en la actualidad. Con asientos libres desde los 168 euros a los 48, de momento, ni siquiera se ha vendido un 30% del total, siendo varias las medidas que se tomarán para cuando Isabel actúe. Así se lo revela a este digital un trabajador de la sala de conciertos.

«Para entonces se pedirá el pase de movilidad que demuestre que tienes las dos vacunas. Se asegurará que hay distancia y los asistentes deberán portar mascarilla», dice un empleado a esta revista. El pasaporte covid no será un problema para muchos de ellos y es que en Chile ya hay un 78,2 % de población que ya está vacunado. Por otro lado, otro de los asuntos que más preocupan a sus seguidores es el aforo que se cumplirá, un detalle que todavía no está cerrado, ya que, tal y como nos explican, todavía quedan casi siete meses por delante. «El aforo será de acuerdo a las normas sanitarias de ese momento. No estará al cien por cien seguramente», insisten.

Eso sí, hay un detalle que está jugando a su favor fuera de nuestras fronteras. En este momento se está emitiendo allí ‘The Covers’, un espacio de televisión en el que la reputada cantante Carolina Martín está imitando a Isabel Pantoja. Tras varias actuaciones estelares, la artista está trayendo de nuevo el repertorio de Isabel al público chileno y esto puede ser beneficioso para Pantoja en su regreso. «Esto está generando muchísima expectación antes del concierto», dice este trabajador a SEMANA. Si bien no han conseguido los resultados esperados en lo que a venta de entradas se refiere, hay algo que tienen claro: quién irá a verla próximamente. «Se espera que vaya mucha gente de su época y, sobre todo, fans incondicionales. De todos modos, la gente tampoco se está volviendo loca…», aseguran.

Lejos de este batacazo, otro de los asuntos que hay sobre la mesa es la posibilidad de que Isabel Pantoja se afinque allí definitivamente. Es cierto que es querida, pero ¿tendría una buena acogida si finalmente decide mudarse y dejar España? «A la gente sí le gustaría que viviera en Chile. Al final en el país todos los artistas son bien recibidos», comentan. Cabe recordar que no es la primera vez que el nombre de Isabel Pantoja resuena con fuerza en Chile. Hace solo cuatro años salieron a la luz las exigencias de la tonadillera antes de actuar en el festival Viña Virgen del Mar, entre las que destacaban un catering para 75 personas en el que hubiera jamón de bellota, hotel de cuatro estrellas para 30 y un coche con cristales tintados con el que desplazarse por la ciudad.