Al parecer, Francisco y Cayetano Rivera no felicitaron a Kiko Rivera por su 37 cumpleaños, al igual que no hizo su madre, Isabel Pantoja

Este martes, Kiko Rivera celebraba su 37 cumpleaños y lo hace en un momento muy delicado de su vida. En plena guerra familiar con su madre, Isabel Pantoja, y después de anunciar problemas de salud derivados de este enfrentamiento, el DJ recibió una inesperada sorpresa que no le haría ni pizca de gracia. Ya se desveló que su progenitora no le había felicitado por su cumpleaños, pero ahora se descubre que otros dos miembros y muy cercanos a Kiko Rivera también pasaron por alto el día tan especial para el cantante y se olvidaron de felicitarlo.

Francisco y Cayetano Rivera no felicitaron a Kiko Rivera

Según han adelantado en ‘El programa de AR’, Francisco Rivera y Cayetano Rivera no felicitaron a su hermano este pasado martes. A pesar de que Kiko está más unido que nunca a sus hermanos por parte de padre, Paquirri, estos no les felicitaron. Si bien es cierto que públicamente o a través de sus perfiles sociales, las felicitaciones de los hermanos Rivera Ordoñez brillaron por su ausencia, parece que tampoco lo hicieron en privado. Algo que no habría sentado nada bien al propio Kiko Rivera.

Ha sido Cristina Tárrega quien ha revelado esta noticia en el mencionado programa. Aún así, ha querido quitarle hierro al asunto y ha asegurado que «a lo mejor no tiene importancia pero es el cumple en el que más hay que estar con él«. Joaquín Prat, tras escuchar a su compañera, también se ha quedado muy sorprendido y ha asegurado que: «Bueno, los afectos son los 365 días al año, pero es verdad que es un buen momento para llamar y preguntar para ver cómo lee va la vida«.

Isabel Pantoja tampoco felicitó a su hijo en el día de su cumpleaños

Este ha sido un cumpleaños muy solitario para Kiko Rivera, quien tuvo que soplar las velas en casa con su mujer, Irene Rosales, y sus dos hijas, Ana y Carlota. Además de las sonadas ausencias de sus dos hermanos, quien tampoco le felicitó fue su madre, Isabel Pantoja. Este viernes, Chabelita acudía a su puesto de trabajo como colaboradora en el mencionado programa y hablaba sobre este tema. La joven ha explicado que «eso era algo que sabíamos en la familia, mi hermano también». Luego, ella también ha aclarado que «yo le llamé, le felicité, pero no pude verlo porque estamos confinados».

Además, Chabelita ha asegurado que no ve posible una reconciliación entre madre e hijo en un plazo corto, ya que Kiko ha hablado mucho sobre su familia. «Es complicado, él va a una entrevista, le preguntan, ve que la gente está con él, recibe dinero, al fin y al cabo todo es por lo económico... pues claro, se viene arriba», ha asegurado. «Ve que mucha gente se pone en su lugar, le aplaude y se viene arriba… pero cuando está solo no ha conseguido llamar la atención de mi madre, solamente que vaya por el coche y ya está», ha añadido.