La que fuera ayudante de la tonadillera está preparando un libro con los momentos más reveladores sobre su vida.

Este jueves, Pepi Valladares se ha sentado en el plató de ‘Sálvame’ para responder a las últimas declaraciones de su exmarido, Fosky, que hace 24 horas se sentaba en el programa para hacer duras afirmaciones sobre Agustín Pantoja y sobre Kiko Rivera . El que fuera chófer de Isabel Pantoja y Julián Muñoz aseguraba ante las cámaras de Telecinco del «maltrato verbal» que el hermano de la tonadillera profería a Chabelita Pantoja. Según su testimonio, se refería a la joven como ‘chola’, ‘Machupichu’ o ‘niña recogida’. Unas palabras que provocaron la llamada inmediata del DJ, quien anunciaba que tomará medidas legales contra el peruano.

Valladares desmiente a su expareja, Fosky

«Llamo porque me encuentro al señor Fosky y le voy a poner una demanda que se va a cagar. Este señor no puede decir que mi madre me daba 2.000 o 3.000 euros diarios. ¿Qué estás hablando, tío?», se quejaba el músico. «Tienes que mirarte al espejo y ver cuánto tiempo llevas sin ver a tu hijo. Dedícate a hacer lo que sabes hacer, que no sé lo que es. Me parecías un trabajador bueno, pero no te voy a consentir que hables así sobre mí cuando sabes que eso no es así».

Valladares también quiso responder a las «mentiras» de Fosky sometiéndose a las preguntas de ‘Kopérnica’ en directo. De este modo quiso aclarar uno de los temas que trató su expareja: «¿Caben 350 mil euros en una caja de zapatos del 42?», le preguntaba la máquina de la verdad. Y es que el exconductor del exalcalde de Málaha ha asegurado que en una caja de zapatos se pueden guardar 350.000 euros en billetes de 50, y que es algo que él ha visto en el entorno de Muñoz y Pantoja. “Ahí el único que tenia un 42 de pie era él, allí eso no existía. La única persona que manejaba ropa vestuarios y todo eso era yo”, aseguraba tajante la andaluza.

Sobre los descalificativos que supuestamente usaba Agustín para referirse a su sobrina, Pepi Valladares ha admitido que el trato era distinto, que escuchó algunos insultos a Isa Pantoja por parte de Agustín y de la abuela, pero ninguno eran los que se han citado anteriormente. «No, no la trataba igual, pero yo personalmente esas palabras no las he oído nunca”, destacaba.

Tras responder a las preguntas de Kopérnica, la exasistente de Isabel Pantoja ha anunciado que está preparando un libro que recogerá destacados momentos de la vida de la artista. Momentos que ella vivió en primera persona, que durante años trabajó en las distintas casas que la sevillana poseía en el sur de España o en su casa de La Moraleja.

La exayudante de Isabel Pantoja prepara una biografía sobre la artista

“Yo, en colaboración con un gran profesional de esta cadena, José Antonio León, va a salir nuestro primer libro, la biografía de Isabel Pantoja que jamás querría ver la luz”, ha contado. Sin detallar cuándo saldrá a la luz el libro, ha explicado que el reportero de ‘Sálvame’ y ella ya están manos a la obra con el proyecto. Habrá que esperar un tiempo para ver qué desvela Pepi Valladares en un escrito que, seguro, dará mucho que hablar. Y que, muy probablemmente, la hará volver a sentarse delante de las cámaras de televisión.

Otra de las cuestiones que respondía Valladares en ‘Sálvame’ tenían que ver con algunas pertenencias de Julián Muñoz que desaparecieron misteriosamente. «¿Quién se llevó el maletín y el Rolex de Julián Muñoz?», le preguntaban. Y ella respondía: «Julián se va a enterar ahora mismo. Que le pregunten por qué se fue. Yo no abrí el maletín, fue el famoso maletín que él acuso a los Valladares de quedárselo”.

Pepi Valladares, la asistenta más famosa de la televisión, llevaba tiempo sin aparecer en la pequeña pantalla. En su regreso ante las cámaras ha hablado de cómo se gana la vida «trabajando nueve horas al día» para sacar adelante a sus hijos sin el apoyo de quien fue su pareja. Asimismo, detallaba que éste se llevó dinero y enseres de Julián Muñoz, pero que ella nunca se ha llevado nada que no sea suyo: «Jamás me he quedado dinero ni nada de nadie».