Kiko Rivera estalla contra Chabelita: «¿Quieres guerra? ¡Toma guerra!»

2 Irene Rosales: «No voy a seguir con esta guerra»

Por su parte, Irene Rosales, que hace unos días acusaba a su cuñada de ser una «sinvergüenza», ha explicado que ya no desea hablar más del tema. «No voy a seguir con esta guerra, no es mi forma ni mi estilo. No es mi línea y respeto muchísimo a mi familia. Lo que dice ni me molesta ni me duele. No hace daño quien quiere, sino quien puede».

¿En qué punto está la relación entre Anabel Pantoja y Chabelita?