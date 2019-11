4 Duermen en habitaciones separadas

La convivencia pacífica esconde una receta infalible para que no muera la pasión y, de paso, procurar un mejor descanso para ambos. María Teresa y Bigote duermen en habitaciones separadas. «Es el hombre que más horas pasa a mi lado, incluso en la habitación, pero aLlega una edad a la que se duerme mal, y un día antes de nada, cuando todavía Edmundo y yo éramos amigos, le confesé que no podía compartir mi cama con nadie y me dijo ‘¡ay, qué alegría! ¡Qué mujer tan inteligente!’, ha explicado la periodista. Esta costumbre no es exclusiva de la que fuera reina de las mañanas. Otras parejas internacionalmente conocidas también lo hacen: Melania y Donald Trump, la reina Isabel de Inglaterra y el duque de Edimburgo, entre otros.

María Teresa se ríe de sí misma y celebra su propio funeral