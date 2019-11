3 Asegura que se sintió utilizada por la tonadillera

Sin embargo, la colaboradora de ‘Sálvame’ asegura en EXCLUSIVA que se ha sentido utilizada por la tonadillera. Además, cuando pasaba por un delicado momento tras su lesión en la pierna esperaba recibir el apoyo de Isabel, algo que no ocurrió: «Me hubiera gustado que se hubiera preocupado por mí cuando me caí, recibir una llamada… Todo esto se lo he dicho», declara rotunda.

2 Agradece el apoyo a su novia Marta

En dicha entrevista, también tiene palabras para su novia Marta. «No valoré el daño moral. No me lo ha querido transmitir por amor. De mí, se pueden reír, pero he sufrido mucho al comprobar el daño que se le había hecho a mi vuelta del concurso», apunta. Lee al completo la entrevista de SEMANA desde este miércoles en tu kiosko más cercano.