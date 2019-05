3 «Me he hecho súper flamenca»

En una entrevista concedida a Inés Ballester en el programa ‘Está pasando’, de Telemadrid, Ághata dijo: «Siempre me había gustado el flamenco… de lejos. Pero de repente ves una comunidad de gente que te ayuda. Y me he hecho súper flamenca. Esto es un ejemplo de cómo ‘agathizar’ el flamenco».