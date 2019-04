El nuevo proyecto de Sandra Barneda ya está en marcha. Hace una semana la periodista publicaba en YouTube la presentación de su nuevo canal bajo el título ‘Hablarán de nosotras’, un espacio donde la comunicadora quiere dar luz a asuntos que le interesan y que no han tenido cabida en su carrera televisiva.

Para inaugurar este espacio, la catalana ha elegido a una mujer muy especial. Ni más ni menos que Ágatha Ruiz de la Prada. Serena, relajada y desprovista de todo artificio, la presentadora ha declarado frente a cámara el verdadero motivo por el que ha optado por la diseñadora a la hora de realizar la primera entrevista de su canal. “No sé que tipo de entrevista va a salir, porque con es imposible prever nada. Mi idea es que me de consejos, que me una masterclass para lograr hacer lo me de la gana, porque ella lo ha conseguido“, decía Barneda mientras se grababa con su propio móvil en la Plaza Colón de Madrid.

Leer más: Un grafólogo nos perfila el fuerte carácter de Sandra Barneda para conocerla mejor



“Yo nací así. Mi madre tuvo un aborto antes de tenerme a mí entonces yo llegué y todo el mundo me estaba esperando. Desde ese día hago lo que me da la gana”, contesta Ágatha Ruiz de la Parada cuando la periodista le pregunta por esta cuestión, respuesta en la que continúo ahondando. “Los aristócratas hacen lo que les da la gana porque antes no trabajaba nadie y tenían mucho tiempo libre. Yo me encontré distinta y era mi naturaleza, trataba de encajar pero era imposible”, dice la diseñadora cuando se le menciona su origen nobiliario.

Durante la conversación ha sido del todo imposible no tocar el asunto de su divorcio con Pedro J.Ramírez, separación que ha dado mucho de qué hablar en los últimos años. “Yo antes estaba asustada y cuando estás con un señor así no eres tú misma. Pero yo llevo la misma ropa, hago los mismos trajes y soy lo mismo. Quizás ahora esté más divertida”, asegura Ágatha Ruiz de la Prada. Mujer reivindicativa donde las haya, la diseñadora ha charlado con Sandra Barneda sobre feminismo. Movimiento social del que tiene una opinión muy concreta: “he sido feminista toda mi vida, pero tampoco me divierte que me lo impongan. Esta última manifestación ha sido en un momento demasiado politizado, pero todo lo que se avance en este tema me parece extraordinario”. Una entrevista muy especial que ha sido un excepcional inicio para el nuevo comienzo de la presentadora.