11 ‘Boho chic’

Eugenia se atreve con todo, y a la hora de vestir demuestra una vez más que ella no se deja llevar por nadie. Sus look se han catalogado muchas veces de ‘hippies’ y es que es de las pocas que se atreve con el estilo boho chic para la alfombra roja. Lo hacía de joven y a sus 51 años no ha cambiado.