Lo que espera Chabelita Pantoja por su cumpleaños y que implica a su madre, Isabel Pantoja, y a su hermano, Kiko Rivera

Este 8 de noviembre Chabelita Pantoja celebra su cumpleaños. Lo hace en un momento delicado para su familia, que sigue protagonizando polémicas. La joven ha cumplido con su rutina diaria a pesar de que es un día especial. Lo primero que ha hecho es llevar a su hijo Alberto al colegio, donde ha agradecido la felicitación de la prensa. «El día ha empezado muy bien. Todavía no he recibido ninguna llamada, porque tengo el móvil en modo avión», asegura.

La joven ha querido celebrar su cumpleaños este pasado fin de semana, ya que al caer en lunes no iba a poder estar tranquila para hacer algún plan divertido. «Lo que no he hecho es soplar las velas todavía, lo haré hoy. Como soy supersticiosa, pues las apagaré hoy. Y nada, merendar tranquilos. Lo celebraré en familia, que es lo que me gusta», ha revelado sobre el plan que hará.

Sobre si le gustaría recibir alguna llamada en especial a sabiendas de cómo están las cosas, Chabelita Pantoja es clara: «Sí, me gustaría que me llamaran, pero para bien… Espero alguna llamada sí, yo lo haría, entonces un mensaje o una llamada de felicidades sí que lo espero», declara sobre lo que espera de su madre, Isabel Pantoja, y su hermano, Kiko Rivera.