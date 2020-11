La hija de Isabel Pantoja, que concursa junto a Asraf Beno en ‘La casa fuerte’, ha recibido un mensaje muy especial de su hermano. Así ha reaccionado.

Este jueves, Chabelita ha recibido un telegrama de la dirección de ‘La casa fuerte’, donde concursa junto a Asraf Beno. Jorge Javier Vázquez ha sido el encargado de leer el mensaje que los responsable del ‘reality’ de Telecinco habían preparado para ella. «Isa, sabemos que la situación de fuera que está sucediendo fuera te tiene muy preocupada. La organización te permite salir el fin de semana para estar con tu madre, en tu casa, con toda tu familia. Podrás salir mañana mismo».

Kiko Rivera: «Yo estaré el día de su boda»

Sl escuchar la misiva, la hija de Isabel Pantoja ha tenido muchas dudas. Por un lado siente el deseo de dar un abrazo a su madre. Por otro, prefiere quedarse dentro del concurso y dejar que las cosas que sucedan fuera, como la guerra entre su madre y Kiko Rivera, sigan su curso. Ella ha entrado para vivir una experiencia distinta y le gustaría seguir jugando hasta el final. «Tengo hasta ganas de vomitar, te lo juro. No me esperaba esto», confesaba. «Me da miedo. Mi corazón me dice que a lo mejor a mi madre le hace falta un abrazo. Mi cabeza me dice que tengo que estar aquí, que no puedo vivir todo el rato pensando en lo mismo y que tengo que centrarme en él».

Isa ha reconocido que le preocupa su hermano ahora que ha emprendido este duro enfrentamiento con su progenitora. El DJ, que vive días complicados desde que abrió la caja de Pandora en el clan, le ha enviado unas emotivas palabras a través de un mensaje enviado a Jorge Javier. «Tu hermano me escribió un mensaje el miércoles por la mañana a las 11:01», decía el de Badalona. Así leía el breve texto que le había enviado el músico: «Buenos días, Jorge. Si tienes la oportunidad, dile a mi hermana que yo estaré en su boda. Por nada del mundo me la perdería. Te mando un abrazo».

La respuesta de Isa era de sincero agradecimiento por el gesto de su hermano. Emocionada y con los ojos vidriosos, apuntaba: «Estoy preocupada por él, por cómo estará. Y que él se haya preocupado por decirme algo cono todo lo que está cayendo se lo agradezco».

«Kiko, espero que cuando salga podamos hablar y me cuentes un poco todo. Yo no soy de meterme entre las cosas entre mamá y tú, pero soy tu hermana y me gustaría escucharte, ayudarte y entenderte en lo que pueda o necesites. Tampoco dudada de que fueras a venir. Lo sabía porque aunque hemos pasado por malos momentos eres como mi padre», añadía. Por último, destacaba: «Simplemente saber que me ha mandado un mensaje y que me lo ha dicho a mí me da mucha fuerza. Agradezco que te haya mandado ese mensaje».