Este es el contenido íntegro del texto que la sevillana ha compartido en su perfil de Instagram a su progenitor:

«Me quedo con tu sentido del humor y lo cariñoso que eras con todo el mundo.

Tu princesa te quiere y el día mañana si llegara un nieto, va a saber lo molón que era su abuelo Bernardo.

Agradecer a toda la gente que ha estado conmigo estos días sin soltarme la mano.



Gracias Tita, mamá y Antonio Abad.

El resto también, que no me habéis dejado ningún momento sola.

Ahora toca seguir y pensar en todo lo que vivimos, gracias por traerme al mundo y poder ser tu hija».

En su carta, la andaluza da las gracias de manera especial a su tía, Isabel Pantoja, a su madre y a Antonio Abad, peluquero de la tonadillera. Asimismo, a través de Stories muestra su gratitud hacia «Machi, Manuela, Kiko y Tamara», a los que dice: «No tendré vida para agradeceros». Llama la atención que no incluye en sus agradecimientos a su novio, Yulen Pereira, quien ha sido uno de sus paños de lágrimas en estos momentos tan difíciles. La pareja tiene previsto irse a vivir juntos en Madrid. Un plan que piensan poner en marcha lo antes posible. Durante estos meses de romance ambos han tenido que hacer frente a muchas críticas e incluso al severo juicio de la madre del deportista. A pesar de las adversidades, la influencer tiene claro lo que siente por el campeón de esgrima. «Él me ha ayudado a restar drama a mi vida», ha recordado recientemente.

La misiva de Anabel Pantoja su padre llega casi al mismo tiempo que su madre, Merchi, ha desmentido en ‘Sálvame’ haber tenido un encontronazo con Junco, viuda de Bernardo. «Yo he estado en la habitación junto a Junco, a Isabel y a mi hija. Y yo no he cruzado una palabra con esta señora. No he tenido nada. Jamás he hablado con ella. Yo nunca he hablado con esta mujer«, arranca diciendo Merchi en un audio de WhatsApp que ha enviado a la de Paracuellos. La andaluza está indignada porque se ha dicho que le exigió a Junco que se quitara una medalla de Bernardo Pantoja para dársela a su hija. «¿Cómo pueden sacar estas mentiras y estas injurias? Esto es muy fuerte. Eso es mentira, no he cruzado palabra», prosigue en su mensaje. «Esa cadena llevaba guardada 20 años y se la puse yo a mi hija».

«Lo único que le pedí fue el cojín que tenia, el cojín de su padre para mi hija. Hay testigos, lo pueden corroborar. Yo estaba fuera en el pasillo. Yo he entrado en la habitación en dos o tres ocasiones. Ella entraba y salía, entraba y salía… No he cruzado palabra. Que no digan más mentiras, por Dios. Que esto no hay cuerpo humano que lo resista». En un audio enviado al equipo de ‘Sálvame’, ha hecho un importante ruego: «No digáis más mentiras por hacer audiencias. Es muy fuerte todo. Por favor, que estamos viviendo momentos muy duros. Si encima echáis leña al fuego no hay Dios que se recupere».