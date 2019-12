1 "Me iba a esperar en las puertas de Telecinco"

Con la voz entrecortada, Terelu Campos quiso narrar el turbio episodio que vivió por culpa de un seguidor que se obsesionó con la presentadora. «Me amenazó, me decía que me iba a violar, que me esperaría en las puertas de Telecinco. Me dijo que estaría en la cárcel pero que merecería la pena», aseguraba nerviosa.

La tormenta escampa en la vida de Terelu Campos