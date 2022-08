Sonia Monroy está atravesando una etapa difícil en cuestión de salud. La polifacética artista ha tenido que pasar por el quirófano debido a una histerectomía, la cirugía para extirpar el útero. «La esperanza que tenía de ser madre, que era muy muy pequeña, se ha esfumado para siempre», ha afirmado en redes muy afectada e intentando contener las lágrimas.

La actriz y cantante ha querido compartir este momento de su vida con el objetivo de ayudar a otras mujeres que están afrontando una situación similar. «Una vez más la vida me pone a prueba. Aún estoy en SHOCK, ni se me pasaba por la cabeza tener lo que tengo. Sinceramente, me enfrento a la cirugía más dura a la que me he sometido en toda mi vida», ha contado a través de su perfil de Instagram. Hace tan solo unos días tuvo que pasar por el quirófano en la clínica Ruber de Madrid. Ya ha recibido el alta médica y ahora se encuentra recuperándose.

Los problemas de salud de Sonia Monroy

A consecuencia de los miomas uterinos, la artista se ha sometido a una histerectomía. Ella misma ha denunciado que debido a un diagnóstico médico erróneo ha tenido que pasar por el quirófano. Antes de la operación reconocía sus principales temores: «El dolor psicológico que me causará que me quiten lo que las mujeres tenemos para crear vida y saber que nunca mas podré ser mamá». Añadía que su pequeña esperanza se había esfumado por completo.

Una vez finalizada la intervención, Sonia Monroy ha reconocido estar bien. También ha indicado que cuando pase su próxima revisión explicará en redes todo el proceso. «Para así, quizás, contando mi caso poder ayudar a otras mujeres». Añadía que sentía «dolor» y mucha «tristeza», pero sabía que debía ser más «fuerte» que nunca y afrontarlo con gran entereza. «Así lo hare», prometía.

Asimismo ha querido concienciar a sus seguidoras para que no comentan su mismo error. Ha recordado que hay médicos muy buenos, pero que en su caso había dado con algún «incompetente». También ha explicado sus dolencias: «Si sufrís de sangrados, hinchazón de abdomen, debilidad, dolores menstruales horribles y orináis mucho, haceros revisar por un buen ginecólogo. Haceros una ecografía vaginal. Es super importante», ha subrayado. Durante los últimos días ha recibido un aluvión de mensajes y muchas muestras de cariño. Así de agradecida se mostraba: «Gracias por todos los mensajes de animo. Pronto estaré dando guerra de nuevo».