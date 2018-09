Sonia Monroy, destrozada en el funeral de su hermano

Sonia Monroy ha necesito el apoyo de su marido, JD, con el que lleva saliendo tres años para no derrumbarse en el funeral de su hermano.

Sonia Monroy está pasando uno de las semanas más duras de su vida tras la triste noticia de la muerte de su hermano. Ha dado el último adiós a su hermano fallecido en Madrid, donde ha contado con el apoyo incondicional de su pareja, JD, con el que lleva saliendo ya tres años.

[Leer más: Sonia Monroy, hundida tras la muerte de su hermano en un accidente de moto]

La actriz estaba abatida y ha necesitado la ayuda de su pareja para no derrumbarse. Vestida totalmente de negro, Sonia ha recibido uno de los golpes más duras de su vida y ahora trata de recomponerse: “Es difícil entender por qué la vida es tan dura y te arrebata a un ser querido provocando un dolor horrible 💔😢”, escribía en Instagram el pasado 17 de septiembre.

“Ayer estabas sonriendo a mi lado y hoy estoy condenada a no volver abrazarte hermano 😌 Revivir por segunda vez que un accidente de moto se lleve a un hermano está siendo lo más doloroso que me pasó en la vida, estoy abatida, destrozada 😢. Estaba preparándome para ver partir a mamá, noooo a ti Frank no a tiiiii mi hermanitoooo nooooo 💔😢 Te llevaré siempre en mi corazón. Descansa en paz”, concluyó en la foto que más trabajo le ha costado compartir.