«Dedicar tiempo y amor… Eso sí que es un regalo bonito». Son las palabras que ha compartido Omar Sánchez en sus redes sociales poco después de que Anabel Pantoja y Yulen Pereira se despidieran apasionadamente en Madrid. La colaboradora de ‘Sálvame‘ ha tomado un AVE rumbo a Sevilla para reunirse con su tía, Isabel Pantoja, con motivo de su 66 cumpleaños. Una cita a la que también asistirá Chabelita. Las palabras del canario se producen en un momento crucial, cuando la historia de su ex y el esgrimista parece ir viento en popa. ¿Se trata de un zasca a la sevillana?

De lo que no cabe duda es que después de poner fin al reality, Anabel y Yulen se han convertido en la pareja del momento. Y aunque muchos cuestionan aún sus sentimientos, lo cierto es que se han convertido en inseparables desde que abandonaron Honduras tras finalizar ‘Supervivientes’. Juntos han permanecido en un lujoso piso en el centro de Madrid que cuesta 500 euros la noche y que durante unas horas se ha convertido en el lugar de encuentro de la andaluza con su pareja, así como con otros amigos.

Este nuevo rumbo que ha dado la vida de Anabel parece ser del agrado de Omar Sánchez. Al menos, así lo explicó el monitor de surf en el encuentro con Anabel en ‘Déjate querer’. «Me alegro mucho que te hayas enamorado, deseo toda la felicidad para ti. Te deseo lo mejor porque eres una persona que ha estado cuatro años en mi vida y no tengo ningún reproche hacia ti», le decía. Sus palabras sonaban sinceras. Tan sinceras como esta reflexión que acaba de hacer sobre dedicar «tiempo y amor» a quienes queremos. Sus comentarios resultan una clara alusión a su ex, que puso fin a su relación tras apenas cuatro meses de matrimonio el pasado mes de enero.

Por su parte, Yulen Pereira se ha pronunciado sobre el encuentro televisivo entre Anabel y Omar. «He visto dos personas que estaban muy enamoradas. No he visto el programa entero, la verdad. Tendré que verlo. Entiendo que Anabel tiene que hablar las cosas. Es algo lógico y respetable», ha detallado. «No voy a mentir y quiero ver el programa completo… Lo más lógico y lo más cómodo para mí es que yo hable con mi chica cuando vea el programa entero. No quiero darle muchas vueltas. Son imágenes que impactan, pero lo entiendo».

«Es una situación complicada. Me impactan las imágenes como le impactarían a cualquier novio», ha afirmado el que fuera campeón de esgrima. Confía en su chica y está feliz a su lado. «Ahora se tiene que ir a un cumpleaños, pero tiene que ir a disfrutarlo y nos vemos prontito», confesaba ante las cámaras de la prensa gráfica antes de que Anabel Pantoja se marchase a la estación de Atocha para viajar a Andalucía para reunirse con parte de su familia.