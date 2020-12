Harto de las críticas, el exconcursante de ‘La casa fuerte’ no ha dudado en responderle sin filtros a la presentadora de Telecinco.

«Es un machista», «Le voy a decir a Isa que no le viene bien este chico», «Es una chica listísima, solo tiene un defecto, que no sabe elegir pareja«, son solo algunos de los comentarios que ha hecho Ana Rosa Quintana sobre Asraf Beno y su paso por ‘La casa fuerte’. Unas palabras que no han sentado bien al novio de Chabelita Pantoja, que no ha dudado en lanzarle un duro dardo envenenado a la presentadora de las mañanas de Telecinco.

«Que aprenda a elegir ella primero«, decía Beno ni corto ni perezoso tras escuchar las palabras que le ha dedicado Ana Rosa Quintana. Además, hacía hincapié en que no le parecía justo el trato que estaba recibiendo porque él no pensaba que fuera un machista. Tras esto, el modelo ha reconocido que lo ha pasado mal en estos pocos días que ha pasado fuera de ‘La casa fuerte’ al ver todos los comentarios que se han vertido sobre él. El novio de Chabelita insistía en que llevaba varios días sin comer por la «depresión» que ha pillado. «Lo he pasado muy mal dentro y creía que se vería. La gente ha visto otra cosa. Sí me ha servido algo estar dentro y escuchar lo que se ha dicho de mí», decía.

La hija de Isabel Pantoja también ha querido tener unas palabras para sus compañeros de ‘El programa de Ana Rosa’. A pesar de que entienda que pueden hablar de su concurso y criticar ciertas actitudes, si es cierto que hubiera preferido que no lo hicieran público. «Me sorprende que comenten esas cosas porque saben lo que he sufrido con una serie de insinuaciones que se ha hecho sobre mi relación. Hago un llamamiento a la gente que me quiere que me va a hacer entender que hay que cambiar ciertas cosas para que podamos avanzar con nuestra relación en vez de criticar, que es lo fácil», sentenciaba.

De la misma forma, la pareja ha reconocido que tienen que sentarse los dos solos a hablar acerca de algunos episodios que han ocurrido dentro del concurso de Mediaset. Con este movimiento entienden que solo así podrán seguir prosperando como novios para seguir construyendo su futuro.

Chabelita Pantoja se ha puesto al día de la guerra entre su madre y Kiko Rivera

Chabelita Pantoja también ha aprovechado para confirmar que se ha producido una conversación entre ella y su hermano Kiko después de que pudiera sentarse a ver con tranquilidad la primera entrega de ‘Cantora: la herencia envenenada’. Asimismo, también ha desvelado que ha intentado ponerse en contacto con la tonadillera, aunque no ha tenido éxito.

«He intentado ponerme en contacto con mi madre… Me gustaría saber quién tiene su teléfono o cómo puedo hablar con ella«, decía con cierto tono de tristeza. Pasados unos minutos y con el ambiente más tranquilo, Jorge Javier Vázquez intentaba bromear sobre el asunto: «Si alguien ha encontrado el móvil de Isabel Pantoja que se lo devuelva, está en Cantora». «Suponemos que está en Cantora«, bromeaba la joven para seguir al presentador.

Dadas las fechas tan señaladas que se acercan, la joven ha reconocido que quiere hablar con su madre antes de las Navidades para saber qué plan tiene la artista. Sin embargo, ha sido sincera: «Como está la situación, mi madre no la va a celebrar. Creo que no lo va a celebrar. Yo lo haré en casa con Asraf y el niño. Me encantaría estar con mi hermano pero él estará con la familia de Irene y más con lo que ha pasado». Eso sí, aún no sabe qué harán para final de año y dejan en el aire que pasen algunos días con la familia de Asraf. Sobre estos últimos, la interprete de «Ahora estoy mejor» ha insistido en que tiene muy buena relación con los padres de su pareja y que su suegra no dudó en enviarle un mensaje para felicitarla por la boda. Con estas palabras, la joven ponía fin a todos los rumores sobre una mala relación entre ella y la familia de Asraf Beno.