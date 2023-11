Crece la preocupación por el estado de salud de Genoveva Casanova tras el escándalo con Federico de Dinamarca

Vídeo: EUROPA PRESS.

Cayetano Martínez de Irujo ha pasado un lunes muy complicado, ya que hace nueve años que su madre, la duquesa de Alba, fallecía. Como hace cada año, el conde de Salvatierra ha organizado una misa en homenaje a su madre, a la que no han acudido sus hermanos, a los que no ha avisado esta vez. Otra persona que tampoco ha podido acudir ha sido su exmujer, Genoveva Casanova, con la que mantiene una relación estupenda. Sin embargo, el revuelo mediático que han provocado sus imágenes con Federico de Dinamarca le han hecho tomar la decisión de mantenerse en un discreto segundo plano.

Precisamente de este tema se ha pronunciado Cayetano Martínez de Irujo. Y es que está sufriendo tanto como Genoveva Casanova: "Está mal, logicamente, está llevando una salvajada, un linchamiento absolutamente fuera de toda lógica... No ha podido venir y lo ha sentido mucho. Sí, evidentemente estoy sufriendo lo mismo que está sufriendo ella. Yo la quiero muchísimo, es mi familia. Ella, mis hijos, Bárbara y Margarita, que la he traído este año", dice mirando a una mujer que va junto a él.

Cayetano Martínez de Irujo se pronuncia sobre Genoveva Casanova

Están siendo unas semanas complicadas para ella y de todo ello es consciente Cayetano. De hecho, el conde de Salvatierra ha alertado sobre el estado de salud de Genoveva: "Lo que me preocupa de Genoveva es su salud... Me preocupa muchísimo Genoveva, la cuido, me ocupo de ella en muchísimos sentidos. No solo es la madre de mis hijos, es que yo la quiero personalmente también y lo que me preocupa mucho es que ha pasado un par de semanas muy agraviada con su problema pulmonar. De verdad, el linchamiento salvaje este es una cosa que no, pero bueno, ya se le dará respuesta donde corresponde y como corresponde". Y es que Cayetano Martínez de Irujo está muy pendiente de ella siempre, pero ahora que está pasando por un momento personal de lo más complicado, todavía más. El conde de Salvatierra está siguiendo al detalle su estado en medio del revuelo y le desea lo mejor.

Pero no solo ha hablado del momento que atraviesa su exmujer. Son muchas las tensiones familiares que hay en la vida de Cayetano Martínez de Irujo, que asegura que no ha avisado de esta misa funeral a sus hermanos. Los que sí han estado acompañándolo han sido su pareja, Bárbara Mirjan, su gran apoyo, el viudo de su madre, Alfonso Díez, y otros grandes amigos, como Carmen Tello y Curro Romero. "Es lo mínimo que se merece mi madre, un recuerdo una vez al año", ha declarado a su llegada al templo de la hermandad del Cristo de los Gitanos en Sevilla.

Carmen Tello y Curro Romero no han querido perderse la misa en homenaje a la duquesa de Alba

Al hablar de sus hermanos se muestra ya algo más tranquilo. Eso sí, sus declaraciones demuestran una vez más el distanciamiento: "Ya el noveno año pensé no quiero forzar a nadie a venir, que venga quien la quiera de verdad y quien lo sienta de verdad. Entonces pues, ni he puesto esquela este año ni he llamado a nadie, simplemente he fijado la misa como todos los años y ellos me han llamado, los mismos que vienen todos los años son ellos los que me han llamado a mí y ahí se ven las cosas", ha declarado rotundo.

1 de 5 Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, los primeros en llegar a la misa en homenaje a la duquesa de Alba Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan llegaron junto al templo de la hermandad de los Gitanos en Sevilla, donde se celebró este lunes la misa en homenaje a la duquesa de Alba en su décimo aniversario de muerte. El conde de Salvatierra se paró a hablar con los medios. 2 de 5 Bárbara Mirjan prefirió no hablar a la prensa Por su parte, la pareja de Cayetano Martínez de Irujo prefirió no dar declaraciones a la prensa. Mientras su pareja hablaba con ellos, Bárbara Mirjan se fue al interior del templo, donde saludó a todos los presentes. 3 de 5 Han estado rodeados de amigos Aunque los hermanos de Cayetano no han sido avisados de esta misa y tampoco han acudido, muchos amigos de Cayetano Martínez de Irujo han hecho hueco en sus agendas para estar con él en un día como este. 4 de 5 Alfonso Díez sigue recordando a la duquesa de Alba Como todos los años, Alfonso Díez ha estado con la familia en este día tan especial: "Parece que fue ayer", dice cuando le preguntan por los nueve años de su muerte. 5 de 5 Carmen Tello era muy amiga de ella Carmen Tello era una gran amiga de la duquesa de Alba: "Casi todos los días me acuerdo de ella pero hoy nos reunimos los más cercanos", ha declarado rotunda.