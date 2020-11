Tras recibir el mensaje de su madre en directo, Kiko recordaba a su madre que no se puede vivir de recuerdos y fue entonces cuando comentó que le había propuesto a su madre poner a la venta Cantora. Días después estallaba en ‘Sálvame’ y decía, indignado: «Cuando me senté en el ‘Deluxe’ no no estaba sentado hablar de mi madre, no necesito hablar de mi madre. Necesito a mi madre, no a Isabel Pantoja y mi madre no está. Porque el personaje de Isabel Pantoja siempre es más». Y dejaba claro que «mi tristeza viene porque la persona a la que más he amado y amo, mi madre, no sabe diferenciar entre Isabel Pantoja y madre, esa es mi tristeza».