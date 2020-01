1 Chabelita reaparece tras su Nochevieja más complicada

Chabelita explicó antes de la noche de Fin de Año que no la pasaría en Cantora porque tenía a su hijo Albertito y quería hacer algo especial. Y así fue. Bueno no la pasó en Cantora, pero ha asegurado que especial especial no fue. «La hemos vivido en mi casa, en el Puerto de Santas María. El 31 tenía a mi hijo y lo celebramos allí con una cena súper normal. Fue como un día más, solo que nos arreglamos«, ha comenzado explicando.