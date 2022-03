Chabelita Pantoja ha reaparecido en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ después de haber celebrado este pasado jueves el cumpleaños de su hijo, Alberto, en El Puerto de Santa María, Cádiz. La hija de Isabel Pantoja ha querido dejar claro que su madre no ha felicitado a su hijo, pero la excusa. «No ha recibido felicitación por parte de la abuela, pero tiene justificación», empieza diciendo antes de explicar cuál es el motivo por el que su madre no ha felicitado a su hijo.

«En un principio me extrañó que no lo felicitara el día del cumpleaños, porque ha habido veces que hemos estado enfadadas y me ha escrito, con pullita incluida. Siempre se acuerda y esta vez no lo felicitó. Pero es que mi madre no tiene teléfono actualmente. Mi prima me dijo que ella habla con mi tío. Sé que está bien, pero no tiene teléfono. La intento llamar pero no le llegan los mensajes», ha explicado a modo de justificación.

Además, ha querido recalcar que su madre no atraviesa por una buena etapa en su vida y confirma que tiene depresión. «Sí, siempre he dicho que mi madre tiene problemas, todo es por su estado anímico. No ha tenido tratamiento hasta ahora. Ahora tiene ayuda y le habrán aconsejado que no tenga teléfono», ha terminado diciendo sobre su madre.

Chabelita Pantoja reconoce que su madre ahora no tiene teléfono

La joven no ha dudado en hablar también de su hermano, con el que no tiene relación. Eso sí, ha confirmado que Kiko felicitó a su hijo Alberto a través de un mensaje de WhatsApp. «Al mensaje contestó Alberto, porque iba dirigido a él. Una cosa es que no tengamos relación, pero los niños no tienen culpa. No ha habido mensajes directos entre nosotros», ha declarado.

Aún así, Chabelita Pantoja cree que no hace falta enseñar las pruebas a través de las redes sociales: «No hace falta subir las pruebas, parece que no aprende. Me parece bien que no hiciera pública la felicitación, pero luego la cagó subiendo la prueba. No soy mentirosilla como él, yo iba a decir que lo ha felicitado. Yo felicito a mis sobrinas y no me contestaron, pero lo hice por privado, porque mis sobrinas no van a leer Instagram. Me gustó que le felicitara en privado», reconoce. La joven agradece la felicitación de su hermano a su hijo, pero no entiende por qué tuvo que mostrar las pruebas en redes.

Celebración de cumpleaños sin nadie de su familia

Chabelita Pantoja estaba este jueves de celebración. A pesar de que su hijo Alberto cumplía años el pasado 7 de marzo, no ha sido hasta este pasado jueves cuando el pequeño ha celebrado su cumpleaños con sus amigos del colegio. El lugar elegido para soplar las velas con sus compañeros de clase ha sido un restaurante que hay en El Puerto de Santa María.

La hija de Isabel Pantoja confirmaba que era un buen día para ella, a pesar de que nadie de su familia había viajado hasta Cádiz para estar con su hijo en la celebración de cumpleaños del pequeño. No para de decir «no» cuando la reportera le pregunta por la posible asistencia de los miembros de su familia. Tampoco ha podido estar con ella Anabel Pantoja, que se encuentra en Sevilla cuidando a su padre, que acaba de recibir el alta hospitalaria tras varios días ingresado en el hospital con delicado estado de salud.

En la fiesta de cumpleaños no ha faltado ningún detalle. La temática de la fiesta ha sido Fornite, y estaba todo decorado con los protagonistas de este juego. Globos, golosinas, una tarta de cumpleaños… No ha faltado ningún detalle. Además, Alberto y sus amigos del colegio han podido disfrutar de una tarde con animadores, un castillo hinchable e incluso una sesión de pinturas para la cara.

Justo el día que su hijo cumplía años, Chabelita compartía algunas fotos que nunca antes había mostrado de Alberto. Y junto a ellas, una felicitación de lo más tierna: «Hoy cumple años el rey de la casa. Mi Albert ❤️ Parece que fue ayer cuando lo tuve en mis brazos por primera vez. 8 años después, ser mamá ha superado todas mis expectativas. «nos tocaba crecer, y vaya si crecimos». Te quiero🐯», escribía emocionada al felicitar a su hijo.