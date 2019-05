Chabelita, la única del clan Pantoja que se niega a felicitar a su abuela

5 Chabelita no ha felicitado a su abuela por su cumpleaños

En un día tan especial para Doña Ana, en ‘El programa de AR’, lugar donde colabora Chabelita han querido felicitarla. Aunque su nieta se ha negado a hacerlo: «No la he felicitado porque no tengo trato con ella ni con mis tíos. Llevo años sin hacerlo», ha dicho a pesar de que esta declaración dañará a su madre Isabel Pantoja, que se ha mostrado siempre muy unida a su madre.