Chabelita Pantoja ha hablado por primera vez después de salir de ‘La Casa Fuerte 2’ y de haberse reencontrado con su madre, Isabel Pantoja. Así ha contado cómo ha sido el ‘asalto’ para ver a su madre, que pasa por el peor momento de su vida.

Apenas unos días después del comentado reencuentro con su madre, Chabelita Pantoja ha querido explicar toda la verdad sobre qué ocurrió en Cantora el pasado miércoles. Lo ha hecho en ‘El programa de Ana Rosa’ desde su casa de El Puerto de Santa María, Cádiz, donde se ha instalado de nuevo tras su paso por ‘La Casa Fuerte 2’.

El hecho de estar cerca de Cantora, que se encuentra en Medina Sidonia, Cádiz, hizo que la joven se desplazara hasta allí para reencontrarse con Isabel Pantoja, de la que no había tenido noticias. Se ha contado mucho sobre este encuentro, pero ahora ha sido Chabelita Pantoja la que ha querido desvelar todos los detalles de su ‘asalto’ a la finca en la que se encuentra su madre.

«Me intento poner en contacto con ella, como con mi hermano. No pude hablar con ella, pero sí con mi hermano. El día antes de ir a Cantora, recibí un mensaje de mi madre, que no está bien y no quiere hablar con nadie. El miércoles fui. En realidad, esto pasa el miércoles. Voy cuando anochece para evitar a la prensa. Me meto en la primera puerta y veo a un coche de prensa. Veo el candado cerrado, salto a la valla y decido ir andando hasta la casa. Normalmente esa puerta está abierta, tendría que avisar. Yo entendí que aunque no quería ver a nadie, yo no soy nadie, soy su hija», empieza contando sobre lo ocurrido.

Tuvo que saltar la valla para llegar hasta Cantora y ver a su madre

«Fui andando. Llego, hablo con mi madre, pude hablar con ella sola, no estuvo nadie. No he contado a nadie lo que ha pasado con mi madre. Es imposible que nadie lo sepa. Mi madre no me dice en ningún momento que me vaya ni que soy igual que mi hermano. Salté la valla, pero lo volvería a hacer. Lo he estado pasando mal. A mi me vale con verla. Está mal y la conversación que he tenido con ella se queda para mí», dice, segura de que no va a contar de qué hablaron.

Aún así, Chabelita Pantoja ha contado algunos detalle de lo que ocurrió: «Llamo a la puerta cuando llego a Cantora. No tengo ningún problema en hablar con ella. Cuando me fui, me marcho más tranquila, pero es después cuando la cabeza me dio vueltas. Yo no quería celebrar la Navidad, pero como estaba mi hijo, pues lo hice. Me quedé bien, pero luego le di muchas vueltas a la cabeza».

Sorprendida por no ver imágenes de ellas saltando la valla

«Me sorprende que no haya imágenes mías saltando la vallita. Como vi el candado estaba cerrado, salté la valla de Cantora. Mi madre no dijo en ningún momento que me fuera. No me dio ningún recado para mi hermano. No hay oportunidad de mediar. Comenté a varias personas de mi confianza para decirle que si se podía saltar la valla», continúa explicando.

Su madre, destrozada por todo lo que está ocurriendo

«Mi madre… ¿cómo queréis que esté? Ha tenido tiempos mejores. No quiero decir nada sobre cómo la vi. Le dije que no lo iba a decir, y no lo voy a hacer. Que me haya ido a comer con mi hermano no quiere decir que me posicione con él. No tiene nada que ver. Hablo con mi madre de todo, cosas mías, cosas de fuera… Ella ya lo dijo. Ella está con quien quiere estar y donde quiere estar», dice sobre el estado en el que se encuentra ella.

Pero no es lo único de lo que ha hablado Chabelita Pantoja, que ha querido tratar otros temas, como la conversación que ha tenido con su hermano, Kiko Rivera, el papel que juega en toda esta polémica Irene Rosales o cómo está la relación con su pareja y prometido, Asraf Beno, cuyo comportamiento en ‘La Casa Fuerte 2’ ha sido muy cuestionado: