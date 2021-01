La hija de Isabel Pantoja ha encontrado el momento perfecto para desconectar de toda la polémica entre su madre y su hermano, Kiko Rivera, que ha terminado salpicándole y que la tiene de lo más desgastada.

Chabelita Pantoja ha encontrado el momento perfecto para desconectar de la rutina. Inmersa en un momento de tensión por todo lo que está ocurriendo entre su madre, Isabel Pantoja, y su hermano, Kiko Rivera, la joven ha querido aislarse de todo el revuelo mediático y aprovechando que se encontraba en Madrid por trabajo, se ha ido de viaje con Asraf Beno.

El lugar elegido ha sido un coqueto hotel con habitaciones burbuja que se encuentra en Castellón. La pareja ha hecho las maletas para disfrutar de una experiencia increíble cuando Chabelita Pantoja más lo necesita. Ella misma explicaba hace unas horas dónde estaban: «Estamos en un sitio súper chulo, es la segunda vez que venimos. Pero ahora han abierto otro en Castellón. Está súper guay. Llevaba sin hacer una escapada mucho tiempo. Son unas burbujas donde está todo y fuera tienen un pequeño jacuzzi», declaraba a sus seguidores.

Se trata de unas burbujas de 40 metros cuadrados, con vistas de 280º al cielo. Chabelita y Asraf han elegido la burbuja VIP, la más exclusiva que ofrece el hotel, que cuesta 365 euros la noche. Cuenta con jacuzzi y sala de estar dentro de la habitación. La parcela, que es privada, cuenta con 290 metros cuadrados.

Chabelita Pantoja y su plan romántico con Asraf para desconectar

Dentro de la parcela se encuentra la burbuja climatizada, con cama king size con dosel, ducha con vistas al cielo, telescopio y sala de estar. Además, el baño, integrado en la burbuja, cuenta con todas las comodidades: albornoz, zapatillas, amenities, mascarillas y gel hidroalcohólico. Para terminar de disfrutar de un día increíble, Chabelita Pantoja y Asraf Beno han recibido el desayuno en la habitación. De hecho, la joven ha querido hacer un vídeo a sus seguidores para mostrar cómo es el hotel en el que han pasado la noche.

Un plan perfecto para olvidar la polémica

Chabelita Pantoja ha encontrado el momento perfecto para tomarse unas horas de desconexión. Y es que la polémica que su hermano inició contra su madre también la ha salpicado a ella y se encuentra pasando un delicado momento personal. Ella misma lo explicaba este lunes en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’.

«Me cuesta mucho empatizar ahora porque cuando yo tenía un problema nadie me apoyaba… y no eran económicos», comienza explicando. «Ahora mismo ponerme en la piel de alguno no puedo. Yo sé que no demandaría a mi madre pero tampoco le haría, si es verdad, eso a un hijo. ¿Que me duele la situación? Sí», confiesa.

Desde que saliera a la luz esta guerra familiar, pudimos ver que el desencadenante fue Cantora, la finca que Paquirri dejó en herencia a Kiko Rivera y de la que también Pantoja es propietaria. El DJ le pidió a su madre ponerla a la venta para saldar sus deudas económicas y problemas con Hacienda, algo que la tonadillera se negó. Para Chabelita Pantoja, «Cantora es lo único que tienen de Paco y la que lo ha mantenido ha sido mi madre. Si Paco levantase la cabeza no tendrían campo para correr. Nadie», asegura la joven tras ver el revuelo que se ha creado en torno a la finca.